Onís aprueba un presupuesto de 2,1 millones para 2026, un 22% más que este año

El pleno del Ayuntamiento de Onís ha aprobado el presupuesto para el año 2026, que incluye unos gastos de 2.103.510 euros, un 22% más que el de este año, que asciende a 1.647.236,62 euros.

La partida de personal se llevará 557.500 euros y la de gastos en servicios, corriente y mancomunidades (alumbrado público, recogida de residuos, mantenimiento de carreteras y edificios, actividades culturales, festejos, desbroces, etcétera) a 762.000 euros.

Inversiones: 783.710 euros

En cuanto al capítulo de inversiones, se sitúa en 783.710 euros y consistirá en la sustitución a luminarias led para ahorro energético del alumbrado público de Talaveru, Gamonéu, Benia, Villar y Sirviella; mejoras en el Museo del queso gamonéu, en la pista polideportiva y en el parque infantil de Benia; obras urbanización y servicios en las parcelas de las viviendas públicas y del polígono industrial; y obras de mejoras de infraestructuras viarias y de agua y alcantarillado del concejo.

El pleno también aprobó la modificación de la tasa de recogida de basuras que subirá un 7% para las viviendas domésticas y un 22% para los alojamientos turísticos, locales de hostelería y locales industriales.