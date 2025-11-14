El PP critica en Llanes la gestión autonómica del control del lobo junto a ganaderos de la zona

El diputado del Partido Popular responsable de Medio Rural en la Junta General del Principado, Luis Venta Cueli, se reunió este viernes en Porrúa, Llanes, con un grupo de ganaderos para trasladar su rechazo a la política autonómica de control del lobo. Durante su visita, Venta calificó las medidas del Gobierno regional como "otro engaño más" y aseguró que las actuaciones anunciadas por el Ejecutivo "no sirven para nada".

El parlamentario, acompañado de los concejales del PP llanisco, Aurora Aguilar y Juan Carlos Armas, cuestionó la eficacia del programa anual de control y denunció la ausencia de resultados visibles en el territorio. Según afirmó, "mientras los vecinos ven lobos a diario, quienes deben controlar su presencia parecen incapaces de encontrarlos". El diputado popular también criticó a las cacerías autorizadas en las Reservas Regionales de Caza, que considera "un timo absoluto", al señalar que "no se ha abatido ni un solo ejemplar" y que, de los 78 concejos asturianos, únicamente se han llevado a cabo intervenciones en once.

El diputado popular centró parte de su intervención en la situación del Oriente, donde, según expuso, solo se ha abatido un lobo en los distitnos concejos de la comarca, a pesar de ser una de las zonas más afectadas por los ataques al ganado. Apuntó incluso a que "la producción de queso está en riesgo". Venta criticó igualmente la falta de actuaciones en el área de gestión específica del lobo en los Picos de Europa y en municipios costeros como Llanes y Ribadedeva, donde se han registrado, según señaló, más de 800 expedientes de daños desde 2023.

Respecto a la Sierra del Cuera, declarada zona libre de lobos, Venta aseguró que los daños "se suceden a diario" y calificó la situación como "insostenible e injustificable para los ganaderos". Los profesionales del sector presentes en la reunión respaldaron estas afirmaciones, expresando su malestar por lo que consideran un abandono institucional.

En sus declaraciones, el diputado responsabilizó al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, de la gestión: "El consejero no es más que el brazo ejecutor de las políticas de Barbón, por eso lo mantiene en el puesto: porque cumple sin rechistar", aseguró. Venta cerró su comparecencia reclamando modificaciones urgentes en la política de control del lobo y pidiendo "seriedad, eficacia y respeto" hacia los profesionales del sector, a quienes considera "víctimas directas de la incompetencia del Gobierno autonómico".