El PSOE de Cangas pide elaborar una guía que facilite a los titulares de las explotaciones ganaderas regularizar sus cuadras

El Grupo Municipal Socialista pedirá al Ayuntamiento de Cangas de Onís que proceda a la elaboración de una guía práctica que recoja los trámites necesarios para regularizar las cuadras ganaderas que lo precisen.

Los socialistas llevarán esta petición al próximo pleno del Consistorio, en el que presentarán una moción que concreta que manual debe incluir “los pasos, documentación y requisitos necesarios” para la regularización, conforme al procedimiento habilitado por el Principado de Asturias.

Cartas personalizadas

La secretaria general del PSOE de Cangas de Onís, Vanesa González, ha indicado la guía “debe distribuirse entre las personas ganaderas con licencia de pastos en el concejo, mediante cartas personalizadas enviadas a sus domicilios”. Asimismo, en la moción los socialistas solicitan al ayuntamiento que habilite “un servicio municipal de asesoramiento técnico para resolver dudas y acompañar a los interesados en el proceso de regularización”, ha explicado González.

El Grupo Socialista considera “muy necesaria” esta guía “para facilitar el acceso a la información de los titulares de las explotaciones, ya que en Cangas existe un número significativo de ganaderos y ganaderas que disponen de cuadras tradicionales, muchas de las cuales carecen de regularización administrativa conforme a la normativa vigente”, ha indicado González.

Una labor constructiva

La dirigente socialista sostiene que la reciente apertura de un procedimiento por parte del Gobierno de Asturias para facilitar la regularización de estas construcciones mediante declaración responsable ambiental “requiere una adecuada información y acompañamiento técnico a los titulares de explotaciones ganaderas”.

“Es responsabilidad del Ayuntamiento colaborar en la difusión de esta medida y facilitar la información que precisan los ganaderos y ganaderas”, ha agregado. "Nuestra labor municipal es constructiva y suma en positivo, porque trabajamos para dar soluciones prácticas a los problemas reales del sector y garantizar que las medidas impulsadas por el Principado lleguen de manera clara y efectiva a quienes las necesitan", ha finalizado.