Queipo "sacude" en Colunga a Barbón, a Adriana Lastra y a Sánchez

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, se empleó a fondo ayer por la tarde en Colunga contra los líderes del PSOE en Asturias y en Ferraz, durante la reelección de Justino Pérez, como presidente de los populares en el concejo colungués. Queipo denunció durante el entreguismo del socialismo asturiano al líder del PSOE, Pedro Sánchez: “Barbón es un representante del sanchismo, y el dúo que forma con Adriana Lastra hace un seguidismo diario de lo que marcan desde Madrid, y cuando hay que defender Asturias, se callan la boca para asegurarse su futuro político”.

“Lo vimos con los trenes y lo estamos viendo con el lobo, con solo once ejemplares abatidos en toda Asturias, incluso después de que el PP logrará sacar al lobo del listado de especies protegidas”, subrayó Queipo acerca de un problema muy sensible para el medio rural asturiano.

El presidente de los populares afirmó que los españoles sufren “el peor presidente de la historia, entregado a los independentistas y que está dispuesto a vender España a trozos con tal de quedarse en la Moncloa”. Y añadió, contra Sánchez, que "ha metido a la política española en el fango, y enfrente tenemos a Núñez Feijóo que aguanta la elegancia y la buena gestión, incluso desde la oposición”.

El líder del PP asturiano recordó su reciente viaje a Bruselas para reunirse con el comisario de Pesca de la UE, a quien comunicó las reivindicaciones del sector pesquero, como salvar el palangre de las prohibiciones de pesca de espacios marítimos protegidos, “porque si esto se aprueba supone una amenaza para el sector pesquero: el comisario nos dio la razón y nos dijo que nadie desde Asturias había ido”.

Tras atacar a Sánchez, Queipo se refirió a Barbón, de quien dijo que lidera "el peor Gobierno que haya tenido Asturias, el que menos hace y el más ineficiente”, resaltó, y añadió que mientras los presidentes de otras comunidades autónomas van a Europa a defender los intereses de sus comunidades, “Barbón se dedica a las redes sociales”.

Queipo hizo mención a la propuesta del PP de rebaja de impuestos para aliviar el esfuerzo creciente que realizan las clases medias y bajas de la región. Una política que está cosechando éxitos en otras regiones, como en la vecina Cantabria, “que prospera, mientras Asturias se está quedando atrás”, sentenció.