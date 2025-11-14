La "Senda de Cascos", entre Cangas y Arriondas, de mal en peor

A la falta de desbroce, limpieza y demás tareas de mantenimiento, ahora se añade la caída de algunas ramas de árboles que alertan de la situación a los usuarios de la conocida como "Senda de Cascos", que discurre paralela a la carretera N-625, entre el barrio de Prestín (Parres) y la zona de El Portazgu (Cangas de Onís).

El "pasotismo" del organismo responsable (Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes) es bien palpable desde hace bastante tiempo, pues, casi todo el trazado está tomado por la agreste naturaleza, según denuncian vecinos de la zona. Y, para colmo, el encintado instalado tras el desprendimiento de algunas ramas en las inmediaciones de Prestín, en término municipal de Parres.