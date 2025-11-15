La II Gala LEADER del Oriente de Asturias reconoce en Colombres el impulso rural y pesquero de la comarca

La sede de la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración de Colombres acogió este sábado la II Gala LEADER del Oriente de Asturias, una cita organizada por la Asociación de Desarrollo Rural e Integral del Oriente de Asturias con el objetivo de visibilizar y poner en valor los proyectos y emprendedores que están dinamizando el medio rural y pesquero de la comarca a través del programa LEADER.

Ramón Galán, presidente de la asociación, recordó la misión de la asociación más allá de la financiación: "Nuestro objetivo no es solo financiar proyectos, sino sembrar ilusión, conectar personas y mantener vivo el impulso de nuestros pueblos".

Presentada por Germán Romano, gerente de la entidad, reunió a empresas, y representantes institucionales del territorio, entre ellos la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien destacó que Asturias vive "un buen momento" tras varios años de crecimiento demográfico y turístico. En su intervención, Llamedo subrayó el papel estratégico de los fondos LEADER para impulsar oportunidades en el medio rural: "Es una herramienta que une economía, arraigo, emprendimiento y territorio; y sobre todo, habla de futuro".

La vicepresidenta adelantó que el grupo de acción local del Oriente gestionará más de 8,5 millones de euros entre 2025 y 2028, destinados, dijo, a "hacer realidad proyectos, crear empleo, generar riqueza, mejorar la vida de los pueblos y generar oportunidades para que los asturianos se queden aquí". Recordó además que, en el periodo 2016-2024 este instrumento movilizó más de 19 millones de euros y apoyó aproximadamente a 450 proyectos.

Llamedo señaló que la convocatoria de este año demuestra que "el Oriente está muy vivo", ya que es la comarca con más iniciativas de emprendimiento autónomo en los últimos años: "Las empresas han respondido masivamente con proyectos sólidos y valientes, los ayuntamientos han visto aprobadas todas sus solicitudes, y las asociaciones, que sostienen la cultura, la tradición y el encuentro, también encuentran en los Leader este apoyo".

La emigración, eje temático de la gala

El lugar elegido para el acto no fue casual: la emigración, de ida y de retorno, fue un hilo conductor de la jornada. La directora general de Emigración, Olaya Romano, destacó que solo el año pasado 1.500 personas retornaron a Asturias desde el extranjero, un proceso en el que los programas LEADER desempeñan un papel determinante: "Muchos ya están aquí y a otros estamos acompañándoles para que lleguen. El LEADER es fundamental para asentarlos en el territorio y garantizar su integración. Un retorno que queremos hacer accesible, viable y con oportunidades de futuro".

Precisamente, el programa de la gala incluyó la celebración de una mesa redonda con cuatro emprendedores retornados de México, Venezuela y República Dominicana, beneficiarios de ayudas LEADER, quienes compartieron su experiencia sobre el desarrollo de sus proyectos en sectores como la tecnología, el textil, la joyería o los apartamentos turísticos.

Además, hubo actuaciones culturales que pusieron el acento en la diversidad de la comarca y su vínculo con otros países, con cánticos y bailes en homenaje a México y Venezuela, además de la tradicional música de gaita asturiana.

Otra mesa de debate reunió a directora general de Desarrollo Rural, Begoña López, el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y a Aladino Díaz, jefe de servicio de Estructuras Pesqueras en la Dirección General de Pesca. Se repasaron algunos de los proyectos más relevantes ejecutados en la comarca, entre ellos la desconexión de la Cofradía de Pescadores de Bustio a la red eléctrica, pionera en obtener autonomía energética; el desarrollo del centro de innovación quesera de Demués, dedicado a la formación de vanguardia; o la rehabilitación del centro cultural La Benéfica de Infiesto, que ha contribuido a dinamizar la comunidad local.

Durante este debate también se abordó la importancia de mantener los fondos europeos destinados al medio rural frente a la propuesta inicial de la Comisión Europea de reducción del presupuesto para la PAC y ayudas pesqueras: "Sería un desastre que se hiciera ese recorte. Si dedicamos el 25 por ciento de los fondos que nos llegan de Europa al Oriente, solo en la medida Leader, llegarían para este nuevo periodo 8 millones y medio. Nosotros que dedicamos cinco veces más, si no lo hiciéramos, sería 1 millón y medio", advirtió Begoña López.

Primera entrega de premios a proyectos destacados

El momento más esperado de la jornada fue la entrega de premios LEADER y FEMPA, que se concedieron por primera vez en esta gala. Los galardones reconocieron iniciativas de inversión privada, entidades sin ánimo de lucro y administraciones locales:

Premios LEADER

Mejor Proyecto de Entidades Locales: Ayuntamiento de Amieva , por la adecuación del centro social y el escenario de Vega de Pervís.

, por la adecuación del centro social y el escenario de Vega de Pervís. Mejor Proyecto de Entidades sin Ánimo de Lucro: Fundación del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, por la dotación de materiales de conservación y una plataforma multifuncional.

por la dotación de materiales de conservación y una plataforma multifuncional. Mejor Proyecto de Inversión Privada: María Josefa Tejuca Fernández, por un sistema de vallado virtual para pastoreo caprino.

Premios FEMPA