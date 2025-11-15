Jóvenes surfistas toman la playa de Santa Marina de Ribadesella
Éxito de los alleres de socorrismo y formación organizados por Federación Asturiana de Surf dentro del programa de iniciación al surf competitivo
J. Quince
La playa de Santa Marina, en Ribadesella, acogió este sábado la última sesión del programa de iniciación al surf competitivo impulsado por la Federación de Surf del Principado de Asturias (FSPA). La actividad, desarrollada en colaboración con la Escuela La Surferita, contó con una treintena de jóvenes participantes.
La jornada, que se desarrolló entre las 10:00 horas y las 14:00 horas, incluyó un taller de socorrismo para surfistas impartido por el especialista Rubén Álvarez Amez y adaptado a la edad y nivel de los participantes. También contó con un espacio teórico y participativo en el que los jóvenes abordaron las normas básicas de competición y la cultura surf.
El programa Asturias Surfea continúa creciendo con la colaboración de escuelas y clubes asturianos y gracias al apoyo institucional de la Consejería de Cultura y ADN Asturies, además del trabajo de técnicos, monitores y familias que acompañan a esta nueva generación de surfistas.
