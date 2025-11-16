Abel García Cimentada graba su nombre en la calle canguesa de los campeones del Sella

"Un sueño cumplido". Así se sintió Abel García Cimentada, triunfador de la última edición del Descenso Internacional del Sella, en K-1, en el homenaje que se le tributó este domingo en los aledaños de El Puentón de Cangas de Onís, donde tuvo lugar la colocación de la pertinente placa como campeón sellero, arropado por familiares, amigos y ex campeones de la Fiesta de las Piraguas de Asturias, así como también miembros de la Corporación Municipal y compañeros de la SCD de Ribadesella. También estuvo, entre otros, el flamante vencedor del Sella-2025, en K-2, Bertín Llera Serrano, y el máximo responsable del CODIS, Juan Manuel Feliz Granda, entre otros.

El joven palista, visiblemente emocionado, recibió un chaleco sellero con su nombre del colectivo "Los Botijos", que preside Ángel Fuente. Además, tuvo muy presente el agradecimiento a la familia, especialmente a su madre y su hermana, por todo el apoyo recibido, así como también al Ayuntamiento de Cangas de Onís por la colocación de la placa conmemorativa. Asimismo, recordó la ayuda que le proporcionaron algunos de sus patrocinadores, especialmente "La Pedrera" -su primer sponsor- y "Cuarenta Grados", que confiaron en él desde el primer momento.

"Hoy es un día muy especial para Cangas de Onís. Nos reunimos para celebrar algo más que un triunfo deportivo. Nos reunimos para rendir homenaje a un joven que representa lo mejor de esta tierra: esfuerzo, humildad, nobleza y amor por su pueblo. Abel García, ganador del Sella en K-1, ha escrito su nombre en la historia de nuestro deporte. Pero también, y quizá más importante, ha escrito su nombre en el corazón de todos los cangueses. Porque Abel no solo es un campeón en el río; es un campeón en la vida. Un chaval querido, trabajador, respetuoso, un ejemplo para los más jóvenes y un motivo de orgullo para todos nosotros", dijo el alcalde José Manuel González Castro.

"Hoy incorporamos su nombre a esta Calle de los Campeones del Sella, un paseo que reconoce a los nuestros: a quienes, desde esta pequeña gran ciudad, han llevado a Cangas de Onís donde más brilla, a la cima del deporte y del espíritu sellero. En esta calle, cada placa cuenta una historia. Y la de Abel es una historia de dedicación, de familia, de pasión por la piragua y de compromiso con su tierra. Con este gesto, queremos que las nuevas generaciones que pasen por aquí puedan mirar al suelo y ver que los sueños son posibles; que detrás de cada victoria hay sacrificio, disciplina y valores", abundó el regidor cangués.

"Queremos que cuando alguien lea el nombre de Abel García recuerde que un cangués, un joven de aquí, llegó a lo más alto sin perder nunca la sencillez ni el corazón. Abel, en nombre de todo el Ayuntamiento y en nombre de tu ciudad: gracias. Gracias por tu ejemplo, por tu humildad y por llevar el nombre de Cangas de Onís con tanto orgullo y tanta dignidad. Esta placa es un reconocimiento a tu trayectoria, pero también un mensaje de cariño de todo tu pueblo. Que cada vez que pases por aquí sientas que esta es tu casa, que esta calle también es un poco tuya… y que Cangas de Onís estará siempre contigo, igual que tú has estado siempre con Cangas", finalizó el alcalde de Cangas de Onís.

El décimo cangués que lo consigue

Abel García Cimentada es el décimo deportista de Cangas de Onís que logra imponerse en el prestigioso Descenso Internacional del Sella, en esa ocasión luciendo los colores de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella. Ese éxito lo cosechó el pasado 9 de agosto, en la 87ª edición de la Fiesta de las Piraguas de Asturias, en la modalidad de K-1 y en categoría senior. Precisamente esta mañansa, 16 de noviembre, el Ayuntamiento procedía a la colocación de la correspondiente placa conmemorativa en el pavimento pétreo de la calle Campeones Cangueses del Sella, en los aledaños del emblemático puente "romano".

Juan Manuel Feliz Granda, actual presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), fue el primer cangués (oriundo de El Portazgu) en conseguir la victoria en la mítica prueba de descenso de ríos. Aconteció en el año 1968, formando en aquella oportunidad barco de equipo con el parragués José Luis Gutiérrez Soto, apodado 'Pepón, el barqueru'. Por su parte, Antonio 'Ton' Soto Zaragoza, lo ganó en tres oportunidades, en K-2: dos de ellas (1987 y 1989) con Rafael 'Falu' Hernanz Pandiella y la restante (1992) con el gozoniego Juan Ramón González, 'Monotos'.

Eso sí, quién más victorias selleras ostenta es Kiko Vega Suárez -por cierto, técnico de Javi Sánchez en La Cultural de Ribadesella-, campeón en los años 1997, 2005, 2007 y 2016, todas en K-1. Otro cangués, "Calo" Soto se hizo con la victoria en 1982, igualmente en K-1. Por otro lado, Ana Rodríguez triunfó en el Sella en 1978, en K-1, y en 1979 escribió una de las más brillantes páginas del piragüismo femenino español al conquistar en los Juegos Mediterráneos de Split la presea de bronce, en distancia olímpica; y Laura Valdés Sobrecueva venció en el año 2001, en K-2 (junto a la riosellana María Blanco Celdrán), pioneras al reivindicar los honores de Vencedoras del Sella en el podio de Ribadesella, igual que los hombres.

El penúltimo piragüista cangués en subirse a lo más alto del podio del Sella, antes que Abel, fue otro palista que, igualmente, milita en las filas de La Cultural riosellana, Javier Sánchez García -este el año pasado, en 2024, en K-1 senior). Y con anterioridad también lo hizo Alberto Plaza Sagredo (vencedor en el año 2017), igualmente en la modalidad de K-1, también con los colores de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella.