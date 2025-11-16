La Red de Participación Social del Oriente entrega en Infiesto los premios a los mejores proyectos solidarios del año

Infiesto celebró este fin de semana el XX Encuentro Creando Redes de Solidaridad , organizado por la Red de Participación Social del Oriente junto al Centro de Voluntariado y Participación Social del área VI. La cita reunió a una treintena de asociaciones de la comarca con el objetivo de fortalecer el tejido asociativo y reconocer el papel de las entidades locales en el ámbito rural.

El encuentro contó con la presencia del alcalde de Piloña, Iván Allende; el presidente del Principado, Adrián Barbón; la directora general de Participación Ciudadana, Nuria Rodríguez y el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño. Barbón destacó la importante labor que desarrollan las asociaciones, a cuyos integrantes calificó como "portavoces y portadores de sueños": "Sois portavoces porque ponéis voz a los sueños de mucha gente, y portadores porque sois capaces de decir que es posible construir un mundo más justo, más igual y más libre. No os rindáis; creemos en vosotros y contáis con nosotros para hacerlo posible".

Premios "Pueblos Solidarios"

El encuentro sirvió para entregar los premios del concurso "Pueblos Solidarios" destinados a reconocer proyectos innovadores en la comarca. El primer premio recayó en el proyecto sociocultural "Café, galletinos y cuentinos", desarrollado por la Asociación Ríu Fontoria, de Piloña. El segundo premio también se quedó en este concejo con la iniciativa "Jugando hacemos pueblo: participación infantil para imaginar La Piñera", de la Asociación de Vecinos de La Piñera. El tercer galardón fue para la Comandefe de Pimiango, en Ribadedeva, por su proyecto de "Ejercicio físico multicompetente para la prevención de fragilidad y las caídas en las personas mayores, en el ámbito comunitario no sanitario". Cada uno de los premios estaba dotado con 1.200 euros.

Durante la cita, la Red de Participación Social del Oriente anunció la incorporación de tres nuevas entidades: la Asociación Vecinal La Peñera, La Benéfica de Piloña y un Colegio Rural Agrupado de Llanes, ampliando así su base asociativa y reforzando su presencia en la comarca.

Asimismo, se anunció que la XXI edición del encuentro tendrá lugar en el concejo de Caravia en 2026, dando continuidad a esta iniciativa dirigida a fortalecer el voluntariado y la participación comunitaria en la comarca.