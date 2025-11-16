Fin de semana festivo en Ribadesella: San Martín en Toriellu y amagüestu en Berbes
Devoción y tradición marcaron la jornada del sábado con homenaje a la vecina más longeva y celebraciones sidreras
J. Quince
Fin de semana de celebraciones en el concejo de Ribadesella, con actividades festivas en las localidades de Toriellu y Berbes, donde vecinos y visitantes se reunieron para disfrutar de una jornada de sábado marcada por la tradición y el espíritu comunitario.
En Toriellu, los festejos de San Martín comenzaron con una misa y la posterior procesión con la imagen del santo por las calles del pueblo. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje sorpresa que los jóvenes dedicaron a la vecina de mayor edad, Teresa Álvarez Llano. A sus 95 años, "Tere", recibió visiblemente emocionada el reconocimiento y el cariño de los presentes-
El Coro Samartino de Siero puso el toque musical al aperitivo, y la celebración continuó durante todo el día, culminando con una animada verbena.
Mientras tanto, en Berbes, la tradición cobró protagonismo con la celebración de un amagüestu popular. La mañana arrancó con una mayada en el Lavaderu de La Oliva, dodne los vecinos revivieron las raíces sidreras del concejo. Ya por la tarde, la jornada continuó con el amagüestu y una concurrida fiesta de la sidra.
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Primera pista sobre Tomasín tras cuatro días de búsqueda: aseguran haberlo visto en un cruce, pero no encuentran nada tampoco en esa zona
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros