Fin de semana festivo en Ribadesella: San Martín en Toriellu y amagüestu en Berbes

Fin de semana de celebraciones en el concejo de Ribadesella, con actividades festivas en las localidades de Toriellu y Berbes, donde vecinos y visitantes se reunieron para disfrutar de una jornada de sábado marcada por la tradición y el espíritu comunitario.

En Toriellu, los festejos de San Martín comenzaron con una misa y la posterior procesión con la imagen del santo por las calles del pueblo. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje sorpresa que los jóvenes dedicaron a la vecina de mayor edad, Teresa Álvarez Llano. A sus 95 años, "Tere", recibió visiblemente emocionada el reconocimiento y el cariño de los presentes-

El Coro Samartino de Siero puso el toque musical al aperitivo, y la celebración continuó durante todo el día, culminando con una animada verbena.

Los vecinos de Berbes celebran un amagüestu popular / R. J. Q.

Mientras tanto, en Berbes, la tradición cobró protagonismo con la celebración de un amagüestu popular. La mañana arrancó con una mayada en el Lavaderu de La Oliva, dodne los vecinos revivieron las raíces sidreras del concejo. Ya por la tarde, la jornada continuó con el amagüestu y una concurrida fiesta de la sidra.