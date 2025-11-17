Llanes lanza dos programas de empleo que sumarán siete nuevas contrataciones municipales
La permanencia en la plantilla municipal de los elegidos será de un año
J. Quince
El Ayuntamiento de Llanes ha puesto en marcha dos programas de empleo que supondrán la incorporación de siete nuevas personas a la plantilla municipal durante un año. Estas iniciativas, enmarcadas en el Programa de Contratos Formativos para la Práctica Profesional y el Plan Local de Empleo 2025-2026, están dirigidas a combatir el desempleo juvenil y apoyar a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, contando para ello con financiación del SEPEPA y del Fondo Social Europeo Plus.
La delección para ambas convocatorias se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, combinando una fase de pruebas con la valoración de méritos específicos.
Un contrato formativo para Técnico Medio
La primera de las convocatorias está diseñada para jóvenes menores de 30 años que buscan su primera experiencia profesional acorde a sus estudios. Se ofrece un contrato formativo para la adquisición de práctica profesional como Técnico Medio.
El perfil que se busca es una persona con titulación universitaria en Ingeniería Civil, Edificación, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica o equivalentes, que se encargará de tareas de diseño de proyectos, estudios de viabilidad y supervisión de obras e infraestructuras rurales. Este puesto, que ofrece una retribución de 1.450 euros brutos al mes, junto con dos pagas extra, supone una oportunidad laboral y un complemento esencial para la cualificación de los recién graduados.
Seis plazas de Peón de Jardinería para colectivos vulnerables
La segunda convocatoria, correspondiente al Plan Local de Empleo, tiene un marcado carácter social. Su objetivo es la contratación de seis personas como peones de jardinería, destinadas a realizar trabajos de interés general y social dentro del municipio.
Estas plazas están reservadas para personas paradas de larga duración, que no hayan trabajado más de 93 días en el último año, y para personas en situación o riesgo de exclusión social. Para acceder a estos puestos, que ofrecen un salario de 1.272 euros brutos al mes más dos pagas extras, será suficiente con estar en posesión del Certificado de Escolaridad. La iniciativa busca ser un trampolín que facilite el retorno al mercado laboral de quienes lo necesitan.
