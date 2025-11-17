Llenan de intadas con símbolos nazis el lavadero de El Pixuecu, en Ribadesella
El gobierno local denuncia un acto reiterado de vandalismo y avisa de que solicitará la instalación de cámaras de seguridad en la zona
J. Quince
El histórico lavadero de El Pixuecu, reinstaurado por el Ayuntamiento de Ribadesella e inaugurado en octubre de 2023, ha vuelto a ser objeto de actos vandálicos. Los daños incluyen vigas y pontones quemados, cables arrancados, grafitis y pintadas con simbología nazi, unas marcas que, aseguran desde el equipo de gobierno, serán retiradas de inmediato.
No es la primera vez que se registran este tipo de incidentes en la zona. Desde su restauración, el gobierno local se ha visto obligado a intervenir en varias ocasiones para reparar los desperfectos causados que afectan a un espacio emblemático del concejo y que se financian con fondos públicos.
El Partido Popular, al frente del Consistorio, han expresado su rotundo rechazo a estos episodios de vandalismo: "Cuidemos y mantengamos lo público. Es de todos", han señalado en redes sociales. Además, anuncian que solicitarán los permisos necesarios para la instalación de cámaras de seguridad en la zona y un refuerzo de la vigilancia para evitar nuevos daños.
