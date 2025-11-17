El Pueblo Mágico de Asturias 2026 está en la comarca (y no es costero)

Cangas de Onís ha sido reconocido como Pueblo Mágico de Asturias en los Premios Nacionales y Regionales 2026, reforzando su papel como un destino emblemático en el turismo rural y cultural. La red Pueblos Mágicos ha destacado su capacidad para "mantener viva su herencia cultural mientras impulsa un turismo activo y respetuoso", valorando su patrimonio histórico, su entorno natural y su rica identidad. Este galardón no es nuevo para la localidad, ya en 2019 fue nombrada Pueblo Mágico de España.

Puerta natural a los Picos de Europa, Cangas de Onís es un símbolo vivo del Principado. Su puente romano sobre el río Sella, la basílica de Covadonga y sus senderos entre montañas conforman un escenario histórico de gran peso. Como describe la propia red Pueblos Mágicos, en esta villa "cada rincón evoca el origen del Reino de Asturias y el nacimiento de una identidad que marcó la historia peninsular".

El premio subraya cómo el municipio ha logrado "conjugar su imponente patrimonio histórico con una oferta turística moderna y sostenible". La candidatura destacó su entorno natural (montañas, ríos y rutas), su gastronomía tradicional y su futuro orientado a un tursimo respetuoso con el paisaje.

Además de Cangas de Onís, la convocatoria ha premiado a otras localidades destacadas: Alcalá de los Gazules (Cádiz) Pueblo Mágico de Andalucía; Artenara (Gran Canaria) Pueblo Mágico de Canarias; Escalona (Toledo) Pueblo Mágico de Castilla-La Mancha; Ayerbe (Huesca) Pueblo Mágico de Aragón; Mazarrón (Murcia) Pueblo Mágico de la Región de Murcia, Medellín (Badajoz) Pueblo Mágico de Extremadura; La Adrada (Ávila) Pueblo Mágico de Castilla y León; Padrón (A Coruña) Pueblo Mágico de Galicia; y Astillero Pueblo Mágico de Cantabria.

Por su parte, Brihuega (Guadalajara) se ha alzado con el máximo reconocimiento: Pueblo Mágico del Año 2026, tomando el testigo de la localidad cordobesa de Cabra, que ganó en la edición anterior.

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 22 de enero de 2026, durante la feria FITUR, en el stand oficial de los Pueblos Mágicos.