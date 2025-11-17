Quejas en Cabrales por la falta de personal y la gestión del servicio de ayuda a domicilio

El servicio de ayuda a domicilio en Cabrales vuelve a estar en el punto de mira por la falta de personal y los problemas en su gestión. Vecinos del concejo denuncian que la atención a personas dependientes no siempre está garantizada en aquellas jornadas en las que coinciden bajas, permisos o días libres de las trabajadoras. Las quejas por el funcionamiento del servicio en el concejo no son nuevas, los problemas de cobertura y coordinación se repiten de forma periódica pese a los esfuerzos municipales por estabilizar la plantilla.

Una de las afectadas, Carmen López, residente en Arenas de Cabrales explica que su madre, con un 87% de discapacidad reconocida, quedó sin atención el pasado lunes sin previo aviso: "Con las trabajadoras que vienen, en general estoy encantada, pero la gestión es fatal", lamenta.

Según detalla, el servicio cuenta con siete empleadas, pero entre bajas médicas, vacaciones y días libres, el lunes solo había dos en activo. Además, denuncia la acumulación de jornadas sin cobertura cuando las libranzas se concentran en viernes o lunes: "Como no tenemos servicio a domicilio ni sábado ni domingo, se suman cuatro días sin venir y mi madre queda sin atender".

López asegura haber presentado un escrito en el Ayuntamiento para reclamar explicaciones sobre cómo se decide a qué usuarios se atiende cuando falta personal, y recuerda que su propia situación agrava el problema: "Tengo el menisco roto y no me puedo apañar sola con ella, necesito la ayuda", señala.

El alcalde de Cabrales, José Sánchez Díaz, reconoce las dificultades que atraviesa el servicio, que afecta actualmente a más de una treintena de usuarios, y admite que se trata de una situación que también ocurre en otros concejos.

No obstante, el regidor subraya que el Ayuntamiento "no está parado" y que han tomado diferentes medidas para paliar el problema: "Desde que estamos en el gobierno hemos hecho todo lo posible por mejorar el servicio". Entre las decisiones adoptadas, detalla que se contrató una empresa externa que no funcionó, se incorporó una trabajadora para cubrir reducciones de jornada por maternidad, se organizaron dos cursos de formación para crear bolsa de empleo y preparan ahora una plaza fija que saldrá próximamente a concurso.

Aun así, la escasez de personal sigue siendo evidente: "De las siete trabajadoras, dos están de baja, una de vacaciones y dos pidieron días libres el lunes. Con solo tres disponibles es imposible atender a tanta gente", admite Sánchez. En esas circunstancias, explica, se prioriza a las personas que viven solas: "Cuando eso ocurre, se deja sin atender a quienes tienen familia cerca, y se atiende a los que no tienen a nadie. Entiendo el cabreo de los vecinos y lo puedo compartir, pero estoy haciendo todo lo posible".

El alcalde recuerda que el Ayuntamiento está limitado por los plazos legales y que no puede contratar personal con la flexibilidad de una empresa privada: "Necesitaríamos tres plazas más, pero al menos conseguí, a base de insistir, que se ampliara una. No somos una empresa privada, no podemos contratar cuando queramos, tenemos que ajustarnos a los plazos que permite la ley", puntualiza, y recuerda que decisiones de gobiernos anteriores complicaron la situación actual: "Cuando PP y Foro gobernaban se amortizaron tres plazas del servicio que hoy nos vendrían muy bien".