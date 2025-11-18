Colunga logra una subvención de 13.455 euros para avanzar en el desarrollo del nuevo polígono industrial

El Ayuntamiento de Colunga ha obtenido una subvención de 13.455 euros para impulsar la tramitación del futuro Polígono Industrial de Colunga, dentro del programa de subvenciones para el Desarrollo y Mejora de Espacios Industriales. La ayuda, concedida por el Principado a través de Sekuens, forma parte del proyecto "Redacción del Plan Parcial-Polígono Industrial de Colunga (Línea 1)", que cuenta con un importe presentado de 18.089,50 euros, un importe subvencionable de 14.950 euros y una financiación aprobada del 90%.

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, de Foro Asturias, explicó este martes que la subvención "permitirá avanzar en la tramitación urbanística del polígono, dando continuidad al trabajo ya iniciado". Según explicó, la redacción del nuevo Plan Parcial será licitada en las próximas semanas para alcanzar la aprobación inicial del documento, paso que abrirá el periodo de información pública y la solicitud de informes sectoriales.

El Consistorio detalla que el documento se elaborará teniendo en cuenta los requerimientos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del Servicio de Carreteras del Principado, "que ya habían emitido observaciones en el marco del expediente". También se integrarán ajustes técnicos y urbanísticos planteados por el propio ayuntamiento para asegurar la viabilidad administrativa y técnica del plan.

"El Ayuntamiento de Colunga reafirma su compromiso con el desarrollo económico e industrial del concejo, apostando por un polígono moderno, viable y generador de oportunidades", puntualizó Toyos. Mientras tanto, el proyecto continúa su camino administrativo de cara a su futura aprobación definitiva.