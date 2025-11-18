Colunga logra una subvención de 13.455 euros para avanzar en el desarrollo del nuevo polígono industrial
El alcalde, José ángel Toyos (Foro), prevé licitar en breve la redacción del plan que permitirá continuar la tramitación urbanística del polígono
J. Quince
El Ayuntamiento de Colunga ha obtenido una subvención de 13.455 euros para impulsar la tramitación del futuro Polígono Industrial de Colunga, dentro del programa de subvenciones para el Desarrollo y Mejora de Espacios Industriales. La ayuda, concedida por el Principado a través de Sekuens, forma parte del proyecto "Redacción del Plan Parcial-Polígono Industrial de Colunga (Línea 1)", que cuenta con un importe presentado de 18.089,50 euros, un importe subvencionable de 14.950 euros y una financiación aprobada del 90%.
El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, de Foro Asturias, explicó este martes que la subvención "permitirá avanzar en la tramitación urbanística del polígono, dando continuidad al trabajo ya iniciado". Según explicó, la redacción del nuevo Plan Parcial será licitada en las próximas semanas para alcanzar la aprobación inicial del documento, paso que abrirá el periodo de información pública y la solicitud de informes sectoriales.
El Consistorio detalla que el documento se elaborará teniendo en cuenta los requerimientos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del Servicio de Carreteras del Principado, "que ya habían emitido observaciones en el marco del expediente". También se integrarán ajustes técnicos y urbanísticos planteados por el propio ayuntamiento para asegurar la viabilidad administrativa y técnica del plan.
"El Ayuntamiento de Colunga reafirma su compromiso con el desarrollo económico e industrial del concejo, apostando por un polígono moderno, viable y generador de oportunidades", puntualizó Toyos. Mientras tanto, el proyecto continúa su camino administrativo de cara a su futura aprobación definitiva.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas