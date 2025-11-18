La histórica reivindicación de los vecinos de la urbanización Caxidi que el PP elevará al pleno de Parres

El Partido Popular (PP) de Parres llevará al pleno de este jueves una propuesta de acuerdo para que los viales y los espacios libres de edificación de la comunidad de propietarios de Caxidi sean cedidos al Ayuntamiento de Parres, en respuesta a la solicitud presentada por la comunidad de propietarios. La urbanización se localiza al lado de la ciudad de Cangas de Onís, aunque en términos municipales del concejo de Parres.

El PP de Parres señaló que esta iniciativa responde a la petición que la Comunidad de Propietarios Caxidi solicitó al Ayuntamiento de Parres para la cesión de los viales y de los espacios libres de edificación. "Según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Oviedo, para que el Ayuntamiento pueda recepcionar los viales, las aceras y el alumbrado público, la Comunidad de Propietarios debe subsanar las deficiencias en los viales de la Fase I, en las zonas señaladas por el informe técnico municipal. Aportar planimetría de ordenación definitiva de la Fase I y ceder todos los espacios libres de uso público".

Fin de obra en mayo de 2021

La reparación de los viales fue ejecutada por la comunidad, conforme al proyecto redactado por el arquitecto responsable, obteniendo el “fin de obra” en mayo de 2021. En agosto de ese mismo año se remitió también al Consistorio la planimetría requerida, así como el documento de cesión de los espacios libres y de uso público.

En febrero de 2022 tras una reunión, el alcalde de Parres, Emilio García Longo (PSOE), trasladó a la comunidad de propietarios que los informes y trámites necesarios por parte de los técnicos llevarían tiempo. Posteriormente, en otra reunión celebrada el 23 de diciembre de ese mismo año, se informó de que únicamente quedaba incorporar al expediente un documento firmado por el técnico jurídico municipal para proceder a la recepción de los espacios y servicios comunes, a excepción del abastecimiento de agua, competencia del Ayuntamiento de Cangas de Onís.

Dictar las resoluciones necesarias

El portavoz municipal del PP en Parres, Francisco García Valbuena, afirmó que han pasado tres años y los vecinos continúan esperando la tramitación municipal "para poner fin a este proceso de recepción de la Urbanización de Caxidi por parte del Ayuntamiento de Parres.”

“El objetivo de esta propuesta es que el Ayuntamiento agilice los trámites necesarios para su recepción, que asuma los gastos de funcionamiento de alumbrado público, limpieza y reparaciones necesarias de aceras, viales y escaleras, y que se faculte expresamente al Ayuntamiento para dictar las resoluciones necesarias en orden a la ejecución del presente acuerdo,” concluyó García Valbuena.