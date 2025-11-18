La Justicia avala la actuación del alcalde de Ribadedeva en los acuerdos plenarios recurridos por el PSOE

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Oviedo ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el concejal socialista Florentino Agustín Canterio contra varios acuerdos adoptados por el pleno del Ayuntamiento de Ribadedeva en agosto de 2023. La resolución, hecha pública por el propio Consistorio, considera que los actos municipales impugnados se ajustaron "a derecho", según recoge la sentencia.

El recurso cuestionaba aspectos como la convocatoria del pleno, la inclusión de los puntos del orden del día, la creación de las comisiones informativas y la aprobación de la liberación parcial del alcalde, Jorge Martínez, y su régimen retributivo. Según la sentencia, todos estos procedimientos se realizaron conforme al marco legal aplicable. El fallo también impone las costas al concejal recurrente.

Desde el Ayuntamiento, gobernado por Juntos por Ribadedeva, subrayan que esta decisión supone "un nuevo respaldo judicial" a su actuación administrativa. Según explican, es el cuarto juicio consecutivo ganado por el alcalde y su abogada, Pilar Cuadrillero, desde que Martínez tomó posesión del cargo en 2023. El Consistorio sostiene que todas las revisiones realizadas hasta ahora han acreditado la "corrección" de su gestión.

"Es una resolución que recibimos con tranquilidad, pero también con la satisfacción de saber que las cosas se están haciendo bien. El Juzgado ha confirmado que los acuerdos adoptados eran totalmente legales y que se ajustaban a los procedimientos previstos. Esto reafirma el trabajo responsable que estamos realizando desde el inicio del mandato", señaló Jorge Martínez.

El regidor también afirmó que Ribadedeva "necesita estabilidad, trabajo y proyectos", y expresó su deseo de que la oposición contribuya a ese objetivo: "Nuestro equipo de gobierno ha demostrado coherencia y un respecto escrupuloso por la legalidad", manifestó, atribuyendo a la sentencia un aval a la línea de trabajo iniciada en el actual mandato.