Juventudes Socialistas de Llanes denuncia la inacción del Ayuntamiento: "Está expulsando a los jóvenes del concejo"

Juventudes Socialistas de Llanes (JSLL) ha renovado su dirección, en una asamblea a la que asistieron Sergio Llera, secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias (JSA), y Manuel Gutiérrez, secretario de Agrupaciones y Política Municipal. La nueva Comisión Ejecutiva Municipal queda conformada por Roinel García como secretario general; Javier Cueto como secretario de Organización; Néstor Díaz como secretario de Política Institucional y Participación, y Laura Torre como secretaría de Vivienda y Derechos Sociales. La organización agradeció la labor del anterior secretario general, Ignacio García, cuyo trabajo ha calificado de "ejemplar".

Viviendas en escuelas

La nueva dirección denunció la "falta total de políticas juveniles" por parte del Ayuntamiento de Llanes. Expone que el nuevo Plan General apenas contempla suelo público para vivienda protegida y depende de iniciativas privadas "Además, existen escuelas donde se podrían construir viviendas que podrían destinarse a jóvenes y familias con dificultades, pero el Ayuntamiento quizás prefiere venderlas al mejor postor como así comprobamos en la adjudicación de las varias escuelas del concejo", critica JSLL.

"El gobierno local lleva más de un año prometiendo reactivar la Psicoasesoría Infanto-Juvenil, un servicio esencial que funcionó muy bien, pero que sigue sin ponerse en marcha. Motivo por el cual, JSLL exige su "reimplantación urgente".

Mirando hacia otro lado

Más denuncias: "No existe una oferta cultural o musical estable para jóvenes. Solo está el Espacio Joven de Llanes, y el Ayuntamiento no ha puesto en marcha su ampliación a Posada o Nueva, pese a las propuestas socialistas. El bipartito se opuso al bono deportivo para fomentar el deporte entre los jóvenes. Las becas para estudiantes son una realidad gracias a una iniciativa impulsada por el PSOE, que permitió desbloquear un apoyo esencial para quienes estudian fuera", añade.

Según los dirigentes socialistas juveniles llaniscos, la "inacción del bipartito" está "expulsando a los jóvenes del concejo. No hay proyecto, no hay oportunidades y el Ayuntamiento sigue mirando hacia otro lado. Es urgente poner a la juventud en el centro de la política municipal", concluye la nueva dirección.