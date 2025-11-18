Esto es lo que han acordado varias mesas de salud de Asturias para impulsar la participación comunitaria

La plaza de Abastos de Colunga fue este martes la sede este martes del Encuentro en la Intersectorialidad de la Salud, organizado por la Red de Concejos Saludables y la Federación Asturiana de Concejos, en coordinación con el Observatorio de Salud del Principado de Asturias y con la colaboración del Ayuntamiento de Colunga y la Mesa Intersectorial de Salud colunguesa.

El evento forma parte de un ciclo de tres jornadas que comenzó el lunes en Navia y concluirá el próximo 28 de noviembre en Avilés, con el objetivo de poner en común experiencias, retos y buenas prácticas en la promoción de la salud a nivel local.

Mesas de varios concejos

El encuentro reunió en la capital colunguesa a representantes de mesas de salud de concejos como Villaviciosa, Llanes, Castrillón, Piloña, Parres y Colunga, para debatir sobre la situación actual de estos espacios y las necesidades detectadas en cada territorio.

Marcial Argüelles, jefe de programas y promoción de la salud de la Dirección General de Salud Pública subrayó el papel de estas iniciativas que sirven para dar apoyo a los espacios de participación comunitaria de salud. "Intentamos ayudar a dinamizarlos y darles apoyo técnico. Además, se ha establecido así en distintos puntos de la región para no concentrarlo todo en el centro, en Oviedo. Es importante intentar ir a las alas y motivar con ello la participación de la gente que vive en ellas".

Aprendizaje mutuo

Según Argüelles, la labor de estas mesas permite trasladar la salud más allá del ámbito sanitario y analizar cómo factores sociales y territoriales influyen en el bienestar de la población: "Tienen en común la visión de la salud desde el punto de vista de la participación de la sociedad en su propio bienestar, en sacar la salud del centro sanitario y hacer ver que es algo que depende muchas veces de donde vivas, las relaciones que tengas... y ver aquellos problemas que pueda haber en un territorio y conocer los recursos de salud presentes en el territorio".

Por su parte, José Tato, técnico y coordinador en el Observatorio de Salud en Asturias, subrayó que la acción comunitaria requiere trabajo local, pero también aprendizaje mutuo entre concejos: "Tenemos que pensar que el trabajo que se hace a nivel local en acción comunitaria no es un trabajo que se hace de forma aislada. Tenemos que darnos cuenta de que hay otras personas que están haciendo lo mismo en sus propios entornos y poner en común los problemas y dificultades".

Cambiar los entornos

Tato destacó además la importancia de vincular la labor sanitaria con estos espacios: "No es tan importante hacer una recomendación de cambio en los hábitos como cambiar los entornos donde se mueven nuestros vecinos y las personas con las que convivimos. No son pacientes somos personas que vivimos y convivimos en el espacio, y tenemos que entre todos mejorarlos".

Participantes en la Mesa de Salud de Colunga / J. Quince

En el caso de Colunga, la Mesa de Salud cumple diez años de actividad y se ha consolidado como un referente local de participación comunitaria. Además de reflexionar sobre la situación regional, Ubaldino Martínez puso en valor la experiencia de esta asociación. Destacó la continuidad de iniciativas como los paseos saludables y culturales, que han logrado una elevada implicación de personas jubiladas, y la constante búsqueda de nuevas ideas para mantener activa esa participación: "La idea hoy es aprender de otras mesas, qué actividades y qué iniciativas tienen, enseñarles las nuestras, y comprobar qué hay que hacer para que una actividad triunfe", señaló.

Fomentar hábitos saludable

Martínez resaltó también la importancia de acercar estas iniciativas a toda la población con el fin de fomentar hábitos saludables en toda la comunidad: "Una vez al trimestre, desplazamos los paseos saludables a otras zonas o parroquias más apartadas del concejo para que nos vean y se puedan sumar. Que conozcan la actividad y sepan que funciona".

El Encuentro en la Intersectorialidad de la Salud continuará el próximo 28 de noviembre en Avilés, completando así la serie de tres jornadas que buscan fortalecer la cooperación entre concejos y promover un enfoque comunitario de la salud. La experiencia en Navia y Colunga sirven como ejemplo de cómo la participación activa de la ciudadanía y la colaboración entre profesionales y vecinos pueden contribuir a mejorar el bienestar local y consolidar hábitos saludables en la comunidad.