Parres abre la Semana de los Derechos de la Infancia con una exposición de UNICEF y trabajos escolares

El concejo de Parres ha iniciado su Semana de los Derechos de la Infancia con la inauguración de una exposición organizada en colaboración con UNICEF y con los trabajos realizados por el alumnado del grupo de participación del Colegio Público Río Sella de Arriondas.

La muestra, instalada en la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de la capital parraguesa de Arriondas, es el primer acto de una programación que se extenderá durante toda la semana y que tiene a los niños y niñas como principales protagonistas. Está dirigida a toda la población y busca sensibilizar sobre la importancia de conocer y reconocer los derechos de la infancia y la adolescencia. Además del material elaborado por UNICEF, se exhiben los trabajos del alumnado del CP Río Sella, que han dado lugar a una reinterpretación propia de la Convención de los Derechos del Niño.

La programación de la semana coincide con la celebración del Día Mundial de la Infancia, que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre. Tras la charla-coloquio celebrada este martes con la escritora Carlota Rivas Vega, autora de "Los adultos no existen", centrada en la violencia de género desde la perspectiva infantil, las actividades continuarán este miércoles con un escape room literario.

Para el jueves está previsto un cuentacuentos, mientras que el viernes y el sábado se desarrollarán talleres de ocio y participación dirigidos al público más joven, con los que se cerrará la programación de este año.