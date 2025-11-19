"Asturias inventó el turismo rural y ahora quiere reinventarlo", mensaje central del primer congreso del sector, en Cangas de Onís

"Asturias inventó el turismo rural y ahora quiere reinventarlo". Esa es la premisa que es la apuesta que sobrevuela el I Congreso de Turismo Rural, en palabras de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante la inauguración celebrada este miércoles en el Parador de Cangas de Onís. La idea resume la apuesta del Gobierno por actualizar un modelo que nació precisamente en la región hace casi cuatro décadas.

Llamedo recordó que fue en 1986 cuando abrió las puertas el primer hotel rural de España, La Rectoral en Taramundi, un proyecto que marcó el inicio de un nuevo enfoque turístico: "El Gobierno de Asturias encontró allí el campo de pruebas perfecto para afrontar el problema de la despoblación", explicó. Aquel experimento añadió, se convirtió "en una de las grandezas del sector en Asturias y en España".

Un momento del congreso. / J. Quince

Cuarenta años también se cumplen del logo diseñado por Arcadi Moradell: "Asturias, paraíso natural", "otro acierto rotundo, ya que es una marca que nos identifica en todas partes", destacó la vicepresidenta. Para ella, estos hitos muestran la vocación pionera de la región, pero también la necesidad de avanzar para mantener el liderazgo: "Asturias inventó el turismo rural y ahora quiere reinventarlo".

Un sector que vuelve a crecer

Durante su intervención, Llamedo destacó el buen momento que atraviesa el turismo rural en Asturias: "Es cierto que hubo una fase de estancamiento, pero ahora estamos creciendo", afirmó, subrayando que en septiembre el sector registró un aumento del 17% respecto a 2024.

El alcalde cangués, José Manuel González, en el congreso. / J. Quince

Según dijo, este repunte que ha permitido generar empleo y actividad económica, responde al impulso que está dando el Gobierno del Principado, y este congreso pretende reforzar esa tendencia. Entre las herramientas de apoyo se mencionaron los bonos de temporada media y baja, de los que ya se han adquirido más de 4.100, con un impacto estimado de 1,1 millones de euros en el entorno rural.

Tendencias del nuevo turista rural

La primera ponencia corrió a cargo de Enric López, docente, investigador y codirector del Observatorio del Turismo Rural, quien analizó las tendencias actuales del turista rural.

López destacó que el visitante busca cada vez más experiencias genuinas: "El turista rural vez quiere más autenticidad. Busca en esas experiencias rurales algo único, diferente y exclusivo del territorio. En ese momento, la cooperación entre la entidad pública y la parte privada es fundamental".

Aunque el Observatorio acumula diez ediciones y doce años de análisis, López señaló que no ha habido grandes cambios estructurales, salvo el repunte tras la Covid. Las escapadas siguen concentrándose en fines de semana y periodos vacacionales como Navidad o verano. No obstante, subrayó avances: "Poco a poco estamos consiguiendo que se desestacionalice con esas ventajas diferenciales que también pueden darse en otras épocas del año".

Algunos de los asistentes. / J. Quince

En cuanto al perfil del viajero, apuntó que, además de familias y grupos de amigos, aumenta la presencia de personas motivadas por actividades deportivas o senderismo. De ahí que los alojamientos deban adaptarse a esta tipología emergente.

Sobre la sostenibilidad del modelo Enric López insistió en que en el turismo rural "no hay grandes cifras, es por suerte muy sostenible" y añadió que, en el caso asturiano, "la propia orografía ayuda a que, al menos hasta ahora, no haya esa masificación turística, al revés".

Debate, innovación y sostenibilidad

Tras la conferencia, el congreso avanzó con dos mesas de debate, una centrada en lo que busca el turista rural hoy y otra sobre la modernización del sector, abordando la compatibilidad entre innovación y autenticidad, un desafío clave para el futuro del modelo.

Una de las mesas de debate. / J. Quince

La programación continuará este jueves con nuevas ponencias y debates que tratarán aspectos como la sostenibilidad, la comercialización, la competitividad y el papel de la inteligencia artificial en un sector en plena transformación.

Durante estas dos jornadas, el congreso reunirá a más de 150 expertos, profesionales, investigadores, empresas y representantes institucionales para abordar los retos y oportunidades del sector desde una perspectiva global, sostenible e innovadora.