Los cambios sociales y culturales en el medio rural en democracia, a debate este sábado en Porrúa
Especialistas en territorio, cultura y movimiento campesino repasarán la transformación del campo asturiano desde la Transición en el marco de la iniciativa "España en libertad. 50 años"
La Delegación del Gobierno en Asturias celebrará el próximo sábado 22, a las 12 horas, una charla-coloquio enmarcada en la iniciativa institucional Gobierno "España en libertad. 50 años", destinada a poner en valor la evolución social y cultural del país desde la recuperación de la democracia. En esta ocasión, el foco se sitúa en el medio rural asturiano, sus cambios a lo largo de cinco décadas y los retos actuales.
El encuentro se celebrará en el Museo del Oriente de Asturias, en Porrúa (Llanes,) y estará moderado por Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias. Participarán tres ponentes con trayectorias complementarias y profundamente vinculadas al territorio:
- Manuel Niembro, geógrafo, que analizará las transformaciones demográficas y territoriales experimentadas por el campo asturiano desde finales de los años setenta.
- Carmina Rodríguez, fundadora de la Asociación de Mujeres Campesinas, que aportará la mirada social y comunitaria desde la experiencia femenina en el entorno rural.
- Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de Asturias y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, que abordará el papel de la cultura y las producciones tradicionales como seña de identidad y como recurso económico y social.
