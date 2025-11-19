Los cambios sociales y culturales en el medio rural en democracia, a debate este sábado en Porrúa

La Delegación del Gobierno en Asturias celebrará el próximo sábado 22, a las 12 horas, una charla-coloquio enmarcada en la iniciativa institucional Gobierno "España en libertad. 50 años", destinada a poner en valor la evolución social y cultural del país desde la recuperación de la democracia. En esta ocasión, el foco se sitúa en el medio rural asturiano, sus cambios a lo largo de cinco décadas y los retos actuales.

El encuentro se celebrará en el Museo del Oriente de Asturias, en Porrúa (Llanes,) y estará moderado por Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura del Gobierno del Principado de Asturias. Participarán tres ponentes con trayectorias complementarias y profundamente vinculadas al territorio: