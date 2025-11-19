Momentos de alta tensión durante la actuación de las fuerzas de seguridad contra los manteros en Cangas de Onís

Policía Local de Cangas de Onís y agentes de la Guardia Civil plantaron cara, este domingo, al mediodía, a los manteros que acudieron con su mercancía al mercado semanal, conocido en el argot local como "la plaza", que tiene lugar en los soportales y aledaños del edificio Palaciu Pintu, en las cercanías de la iglesia parroquial Santa María de la Asunción. Según testigos, se registraron momentos de alta tensión en ese lugar de la vieja capital del Reino de Asturias.