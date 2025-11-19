Ribadesella dice basta: pide a la Delegación del Gobierno permiso para instalar cámaras de vigilancia en el lavadero del Pixuecu

El Ayuntamiento de Ribadesella solicitará permiso a la Delegación del Gobierno para la instalación de cámaras en el lavadero del Pixuecu tras haber tenido que actuar, una vez más, para reparar los graves daños que los sucesivos actos vandálicos han provocado en este entorno que fue rehabilitado de forma integral hace tan solo dos años.

Tras los últimos desperfectos intencionados, que esta vez incluían pintadas de simbología nazi, los trabajos de acondicionamiento del lavadero y su entorno han concluido esta misma mañana, con la eliminación de las últimas pintadas hechas en suelo y paredes.

Ataques recurrentes

El equipo de gobierno ha dicho basta: “Solicitaremos permiso para la instalación de cámaras de vigilancia ante este ataque constante a un espacio público que es de todos y que requiere de constantes intervenciones con medios públicos para reparar lo que algunos destrozan por antojo”, comentó el alcalde, Paulo García.

Las pintadas borradas en el Pixuecu. / A. R.

Desde que se inauguró la rehabilitación del lavadero, en octubre de 2023, el lugar ha sido el objetivo de ataques recurrentes, realizados por una o varias personas que causan, una y otra vez, graves desperfectos que obligan al ayuntamiento a tener que acometer actuaciones de mejora en un lugar que debería conservarse en buen estado. Con esta suman ya cuatro intervenciones que ha tenido que llevar a cabo el Consistorio para eliminar los restos de estos actos.

Comportamientos incívicos

Estos comportamientos incívicos de los últimos dos años han incluido, entre otros hechos, la quema de vigas y pontones, arrancado de cables que quedaban colgando con el consiguiente peligro, pintadas de todo tipo en techo, paredes, suelo y en el propio lavadero.

El pasado lunes, el personal municipal se encargó de repintar, una vez más, el propio lavadero y las paredes, siendo la empresa que gestiona la limpieza del municipio la encargada de eliminar las pintadas en el pavimento y otros puntos del entorno. Los concejales Pablo García y Alejandro Alonso, han visitado esta mañana los últimos remates de la actuación de adecentamiento del lavadero.

Pintadas de simbología nazi en el Pixuecu. / A. R.

La rehabilitación del lavadero incluyó, en su día, la realización de una cubierta, la dotación de agua al lavadero y de un sistema de bombeo de fuente. También se dotó de iluminación y se suprimieron las barreras arquitectónicas existentes.