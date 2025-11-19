Solicitan mejoras en la calle de La Cárcel, en Cangas de Onís

La Asociación "Juntos por Cangas" se ha hecho eco de una petición de algunos vecinos que alertan sobre el "mal estado" que presenta la calle de La Cárcel. "Se trata de una vía transitada, especialmente por personas mayores que acuden al centro de salud o a la Casa de Cultura. Los adoquines de esta calle muestran un deterioro evidente: muchos están sueltos, lo que no solo genera molestias, sino también riesgos. En época de lluvias, al pisarlos, salpican agua y barro, y cuando pasa un vehículo, el ruido y el movimiento de las piezas se vuelven constantes".

Desde el colectivo vecinal, puesto en marcha hace escasos meses, creen "que, aunque se trate de una calle secundaria, merece la misma atención que las arterias principales. Cada calle forma parte del conjunto de nuestro concejo, y en todas ellas viven vecinos que pagan sus impuestos y que participan activamente en la vida de Cangas de Onís. No podemos olvidar que la calidad de un concejo se mide también por el cuidado de sus rincones menos visibles".

Del mismo modo, insisten en "señalar la necesidad de revisar la inclinación de la subida desde la calle San Pelayo hacia la calle de La Cárcel, ya que se han producido varias caídas en esa zona. La seguridad de los peatones, especialmente de las personas mayores, debe ser una prioridad. Cada calle cuenta. Cada mejora, por pequeña que parezca, contribuye a un entorno más digno, seguro y accesible para todos".