La aventura de dos barranquistas llaniscos, en la expedición "Sangurima 2025", en Ecuador

Finalizada con éxito la expedición barranquista en Ecuador ‘Sangurima 2025’, en la que han participado dos deportistas llaniscos, Álex Asensio y Juan Carlos Riobello. La expedición internacional Gocta culminó con la apertura de cinco nuevos barrancos y confirma la edición de una nueva guía de barranquismo en Ecuador, concretamente en las parroquias de Chiguinda y Bermejos, en el cantón de Gualaquiza, merced a una iniciativa del Grupo Internacional de Exploración de Barrancos Gocta, reconocido por su labor en la apertura, documentación y preservación de cañones y barrancos en entornos naturales de alta dificultad técnica.

Espeleosocorrista

Juan Carlos Riobello, es miembro desde su fundación de la Sociedad Espeleológica y Barranquista Escar, es técnico deportivo en espeleología, barrancos y montaña con más de 20 años de experiencia, además de espeleosocorrista. Ha participado en diversas campañas de exploración espeleológica en Picos de Europa, y en cuatro de las expediciones previas del grupo Gocta a Perú y Ecuador, así como en otros proyectos de exploración en los Andes como la expedición barranquista Torotoro en Bolivia en 2017.

Guía de montaña

Álex Asensio, socio del Club de Montaña Engarmaos, es también técnico deportivo en barrancos y guía de montaña, con más de 20 años de experiencia profesional. Ha participado en tres de las expediciones previas del grupo Gocta, y así mismo ha realizado expediciones de montaña en varios países de Sudamérica y África, así como en Alpes e Himalaya. En nuestro país ha colaborado en reequipamientos y aperturas de barrancos, además de participar en la equipación de escuelas de escalada en Cuenca y Asturias.

Promoción del turismo activo

La expedición Sangurima-2025 contó con la colaboración del Ayuntamiento de Llanes y se desarrolló a lo largo del mes de octubre. Su objetivo era "la exploración nuevos cañones y barrancos en los alrededores de la municipalidad de Gualaquiza, en el país ecuatoriano, fomentando además el desarrollo y la promoción del turismo activo en la zona con la divulgación del descenso de barrancos entre la población local, y la educación ambiental con el fin de preservar los espacios y recursos naturales".

"El clima de la zona de exploración es cálido y húmedo, destacando la complejidad del terreno a la hora de abrir los accesos a las cabeceras y retornos de los barrancos, al discurrir por una selva amazónica muy frondosa y en un terreno inhóspito de montaña", señalan los promotores.