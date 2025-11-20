Dos equipos del Oriente, al Campeonato de España de cross

El domingo, 23 de noviembre, el Centro Arqueológico Experimental de Atapuerca albergará la disputa del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes. Por segunda vez en los últimos cinco años, el Nacional de la especialidad tendrá lugar en la localidad burgalesa, uniendo el mejor cross del mundo con el Nacional más multitudinario. A la cita acudirán el Club Oriente Atletismo y también La Cerezal Team de Ribadesella, segundo y tercero, respectivamente, en el Regional que se llevó a cabo hace escasas fechas en La Brañona, en Panes (Peñamellera Baja).

La Real Federación Española de Atletismo, en colaboración con la Federación de Atletismo de Castilla y León y la Diputación de Burgos, organiza la 60ª edición del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes. Se celebrarán 11 carreras distribuidas en las categorías sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 y absoluto en mujeres y hombres, y relevo mixto absoluto.

Atletas del COA. / R. J. M. C.

Atapuerca vivirá una gran jornada de campo a través con el Nacional con mayor participación de todos los organizados por la RFEA a lo largo de la temporada. La inscripción alcanza los 2.430 atletas, que representan a 464 equipos de 194 clubes españoles de las categorías mencionadas anteriormente. De esos 194 clubes, dos clubes, el A.D. Marathon y el Atletismo Tarancón han vuelto a clasificar a los 11 equipos posibles, mientras que el Atletismo Albacete, Trops-Cueva de Nerja y Unicaja Jaén Paraíso Interior le siguen con diez cada uno.

La participación conjunta entre pruebas del Campeonato de España de Cross por Clubes y el Cross Internacional de Atapuerca en todas sus categorías asciende a un total de 3.267 atletas, cifra superior a las que hubo en las dos últimas ediciones de Itálica 2024 (2998) y Soria 2023 (2655).