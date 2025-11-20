Esta es la novedosa apuesta deportiva impulsada en Ribadesella por aficionados y profesionales
La iniciativa busca acercar el tenis a personas de todas las edades y crear comunidad
J. Quince
Ribadesella suma desde este mes un nuevo protagonista a su vida deportiva: el Club de Tenis de Ribadesella, una iniciativa impulsada por aficionados y profesionales de este deporte con el objetivo de dinamizarlo en el municipio y acercarlo a personas de todas las edades y niveles.
El proyecto nace con una vocación clara: hacer del tenis una actividad "accesible, divertida y cercana, abierta tanto a vecinos como a visitantes". El club quiere convertirse en un espacio donde disfrutar del deporte en un entorno singular, al tiempo que se crea comunidad en torno a la práctica deportiva.
"Nuestro objetivo es acercar el tenis a toda la comunidad y fomentar hábitos saludables. Ribadesella necesitaba un proyecto como este, y estamos listos para hacerlo crecer con la participación de todos", señaló Teresa Fobuelo, vicepresidenta y representante del club, "queremos que la gente sienta que este es su club. Un lugar donde iniciarse, mejorar, competir o simplemente pasarlo bien practicando tenis y crear un proyecto deportivo sólido y sostenible".
El club contará con pistas de tenis renovadas y preparadas para su uso diario, torneos, ligas y eventos durante todo el año y actividades abiertas para familias y aficionados. Ya está abierto el periodo de inscripción para nuevos socios con cuotas adaptadas y ventajas para familias.
