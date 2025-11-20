Los vecinos de Caxidi, en Parres, ven por fin la luz: el Ayuntamiento se hará cargo de los viales y los espacios públicos

La urbanización de Caxidi, en el concejo de Parres, protagonizó buena parte del debate plenario de este jueves. El Ayuntamiento aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el Partido Popular para agilizar la tramitación de la cesión de los viales y espacios públicos del complejo residencial, una reivindicación histórica de la comunidad de propietarios, que lleva cuatro años solicitando la recepción definitiva por parte del Consistorio.

La comunidad completó en su día todas las exigencias fijadas por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 2019, entre ellas la reparación de viales y la entrega de la planimetría y de los documentos de cesión, pero el expediente no había avanzado al ritmo esperado: "Como queda demostrado, la comunidad de propietarios cumplió con todas las exigencias referidas en la sentencia del contencioso-administrativo y los requerimientos del ayuntamiento, por tanto, pedimos que tras los trámites pertinentes se ponga fin a dicho procedimiento y la solución satisfactoria de este caso", defendió en el pleno el portavoz popular, Francisco García Valbuena.

La propuesta presentada, instaba al Ayuntamiento a acelerar los informes técnicos y jurídicos pendientes, y a asumir el mantenimiento de alumbrado público, farolas, cableado, aceras, viales, escaleras, limpieza y reparaciones.

Un caso muy complejo

El equipo de gobierno precisó que, aunque respalda la necesidad de agilizar el expediente, legalmente no pueden asumir esos costes hasta que la recepción sea efectiva, tal y como marca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 2019: "Estamos a favor de que se agilicen los trámites pero el Ayuntamiento no puede hacerse cargo de esos gastos hasta que los recepcione, por lo que tiene que ser la comunidad de propietarios la que se haga cargo", aclaró Víctor Rodríguez Caldevilla.

El gobierno reconoció retrasos, pero los vinculó a la complejidad del caso: "Somos conscientes de que existe un retraso con la recepción de la urbanización, pero viene derivado de un debate jurídico. No era un proceso sencillo", explicó la concejala Cecilia García Llamedo.

Llamedo detalló que el principal obstáculo surgió con la Fase 3 de la urbanización: "Desde el primer momento la Fase 1 y la Fase 2 había de quién recepcionar, pero el problema vino con la tercera fase, cuando la promotora que en su día urbanizó esa fase se declaró en quiebra. Ahí estaba la laguna: de quién podíamos recepcionar esa fase, porque la idea era hacer en conjunto toda el área".

Muchas tramitaciones y muchas consultas

Aun así, aseguró que el expediente avanza: los técnicos municipales ya trabajan en la elaboración del informe técnico previo para definir los espacios a recepcionar: "Después será necesario un informe jurídico y, más adelante, llevarlo de nuevo a pleno", precisó.

Rodríguez Caldevilla también subrayó la complejidad administrativa del caso y destacó el esfuerzo realizado por los servicios municipales para ordenar un procedimiento que llevaba años encallado: "No fue un procedimiento sencillo. Hubo que hacer muchas tramitaciones y muchas consultas. Gracias al registro de la propiedad se consiguió dar una solución y ya se sabe cuál es el procedimiento que hay que seguir, que es en lo que estamos ahora".

El alcalde, Emilio García Longo (PSOE), recordó que las dificultades tienen su origen en un planeamiento urbanístico aprobado hace más de cuatro décadas: "La aprobación del plan parcial de Caxidi es de 1981, y desde entonces se va arrastrando una serie de dificultades. Entonces no funcionaba nada como en la actualidad y por eso podemos ver cosas extrañas desde la perspectiva de hoy o que tiene difícil encaje en la situación actual de cómo se gestiona una ordenación urbana".

El regidor defendió además la actuación del Consistorio a lo largo de todo el proceso: "En el Ayuntamiento nunca hubo pasividad. Hay voluntad política y se va a llevar a últimas consecuencias ese compromiso político", concluyó.

La sesión concluyó con un mensaje de consenso con todos los grupos respaldando por unanimidad la propuesta, avalando que el expediente siga adelante hacia la esperada demanda de los vecinos de Caxidi.