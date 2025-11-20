Pillado en Llanes cuando conducía con una tasa de alcohol más de cinco veces superior a la máxima permitida

La Guardia Civil de Tráfico ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir con una tasa de alcohol muy superior a la permitida. Los hechos ocurrieron sobre las 03:00 horas del domingo en la carretera AS-379 (Ribadesella-Llanes, antigua AS-263), en el kilómetro 26,800, en el concejo llanisco, durante un control preventivo de alcohol y drogas establecido por el Destacamento de Tráfico de Ribadesella.

Durante el dispositivo preventivo, los guardias civiles controlaron un vehículo cuyo conductor presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol. Tras realizarle las pruebas de alcoholemia, arrojó resultados positivos de 1,43 y 1,30 mg/l (miligramos por litro) de alcohol en aire espirado, más de cinco veces la tasa máxima permitida para conductores generales, cuyo límite es de 0,25 mg/l.

Ante estos resultados, el conductor, un varón de 56 años, vecino de la comarca de Jiloca (Teruel) fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l. Las diligencias confeccionadas al efecto fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de Llanes.

Control de la Guardia Civil. / Guardia Civil

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias junto con la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias desarrolla planes de seguridad vial de forma continuada, cuyo objetivo es prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía mediante controles proactivos. En el marco de estas actuaciones se localizó al conductor investigado.

La Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil resaltan "la importancia de abstenerse de consumir alcohol ni drogas antes de conducir, ya que estas sustancias afectan a la atención, la coordinación y la toma de decisiones, aumentando de manera notable la probabilidad de provocar un siniestro vial con consecuencias graves tanto para uno mismo como para otros usuarios de la vía". Y un mensaje final: "La seguridad de todos depende de la responsabilidad individual de cada conductor".