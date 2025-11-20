Primeras nieves de la temporada en el Picu Pierzu, en Amieva y Ponga

Primeras nieves en el Pierzu, en plena temporada otoñal, convirtiéndose en una las instantáneas más icónicas para los aficionados a la fotografía, sobremanera sacadas desde El Puentón, a la vera del Sella, en Cangas de Onís

Pero, como si de una postal navideña se tratara, la nieve registrada en el Picu Pierzu, en términos municipales de Amieva y Ponga, tal como ocurre este mediodía del 20-N, con ese un bello manto natural que cubre la susodicha cumbre.

Sin duda, con la Cruz de la Victoria, además del decorado navideño que adorna el monumento nacional cangués, teniendo de fondo el emblemático Pierzu nevado, seguro que se convierte en uno de los puntos más retratados y grabados de la jornada en la comunidad autónoma del Principado de Asturias.