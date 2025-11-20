Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primeras nieves de la temporada en el Picu Pierzu, en Amieva y Ponga

El Pierzu, al fondo, visto desde las inmediaciones del puente "romano".

El Pierzu, al fondo, visto desde las inmediaciones del puente "romano". / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Primeras nieves en el Pierzu, en plena temporada otoñal, convirtiéndose en una las instantáneas más icónicas para los aficionados a la fotografía, sobremanera sacadas desde El Puentón, a la vera del Sella, en Cangas de Onís

Pero, como si de una postal navideña se tratara, la nieve registrada en el Picu Pierzu, en términos municipales de Amieva y Ponga, tal como ocurre este mediodía del 20-N, con ese un bello manto natural que cubre la susodicha cumbre.

Sin duda, con la Cruz de la Victoria, además del decorado navideño que adorna el monumento nacional cangués, teniendo de fondo el emblemático Pierzu nevado, seguro que se convierte en uno de los puntos más retratados y grabados de la jornada en la comunidad autónoma del Principado de Asturias.

UGT pide que la nueva "plantona" de Cogersa tenga personal propio

Música y danza en Oviedo en favor de las personas con parálisis cerebral

Mónica Blanco inaugura un espacio comercial de diseño del hogar en Gijón

La investigación por el oso hallado muerto en Degaña llega al Juzgado de Cangas del Narcea

Éxito del Trail Tierras Pésicas en Cangas del Narcea: las diferentes pruebas reunieron a 600 corredores y estrenó una modalidad nocturna

El Gobierno reclamará judicialmente el archivo de Franco "para que todo el mundo pueda documentar la represión"

El PSOE alerta de que Oviedo perdió 10,24 millones de euros en fondos europeos en los dos últimos años : "La capital de Asturias no se puede permitir esta situación"

