Este es el ambicioso presupuesto y las inversiones previstas por el Ayuntamiento de Llanes para 2026

El Ayuntamiento de Llanes ha presentado este viernes la Memoria de sus Presupuestos para el próximo ejercicio, unas cuentas definidas por el equipo de gobierno, integrado por Vecinos por Llanes y Partido Popular, como "realistas y ajustadas" que reflejan una senda económica "sólida y correcta". El proyecto de cuentas municipales será debatido la próxima semana en sesión plenaria.

El Presupuesto municipal para 2026 asciende a 23.011.357,87 euros, lo que supone un 4 por ciento más que el aprobado para este año. El equipo de gobierno prevé ingresar 8,25 millones en impuestos directos y 1,78 millones en impuestos indirectos. Asimismo, ingresará 6,82 millones por tasas y precios públicos, y 5,62 millones por transferencias corrientes.

Inversiones reales

El apartado de inversiones reales asciende a 1,21 millones de euros, lo que supone un 24,87 por viento más que los que figuran en las cuentas de este año. Se incluye dinero para 15 proyectos. La pavimentación de caminos está dotada con 300.000 euros; la segunda anualidad de la estación depuradora de aguas residuales de la parroquia de Vidiago, con 150.000 euros, y la rehabilitación de la plaza del ganado de posada, con 100.000 euros.

Habrá asimismo 79.850,83 euros para defensa contra incendios; 70.000 euros para la demolición de la piscifactoría de Cuevas del Mar; 69.000 euros para la rehabilitación de la capilla de las nieves de Poo (segunda anualidad); 55.000 euros para la mejora de los vestuarios del polideportivo de Llanes; y 50.000 euros para la senda peatonal de Cue.

También 50.000 euros se dedicarán al hormigonado de pistas ganaderas; 35.000 euros a los baños de las escuelas de Nueva; 30.000 euros al acondicionamiento de una vivienda en Posada; otros 30.000 euros a reparaciones y mejoras en el Museo del Oriente de Asturias, en Porrúa; 25.000 euros a diverso mobiliario para equipamientos municipales; 20.000 euros a obras en la ruta de La Talá, y 5.000 euros al acondicionamiento de la zona del río Vallina, entre Porrúa y Poo.

Refuerzo del Servicio de Urbanismo

Los gastos de personal ascenderán el año que viene a 8,66 millones, un 4 por ciento más que este año, debido en gran medida al refuerzo del Servicio de Urbanismo, en el cual se pretende incorporar un Arquitecto Técnico, un TAG y un administrativo en nuevos programas de empleo. Los gastos corrientes en bienes y servicios se sitúan en 12,26 millones, un 1,29 por ciento más que este año, ya que, aunque ascienden los costes del contrato de servicios de limpieza viaria, disminuyen en una cuantía importante las previsiones de gasto de suministro eléctrico por el cambio de sistema de alumbrado público.

Coste de los servicios públicos

¿Cuánto les cuestan los servicios públicos a los llaniscos? Según figura en la memoria presupuestaria, lo siguiente:

–Gestión del agua. 1.500.000 euros.

–Limpieza viaria. 1.082.403 euros.

–Tratamiento y transporte de residuos. 960.000 euros.

–Recogida de basuras. 925.000 euros.

–Gestión del alumbrado público. 730.000 euros.

–Alumbrado público. 490.000 euros.

–Plan Sapla (salvamento y socorrismo) 450.000 euros.

–Gestión de alcantarillado. 285.000 euros.

"Prudencia" y "sensatez"

Según expone la memoria, esta década de gestión basada en la "prudencia" y la "sensatez" ha permitido sanear las cuentas municipales y aumentar de forma sostenible la calidad de los servicios públicos.

"El rigor en la administración ha tenido un impacto directo y positivo en el municipio. Durante los últimos diez años, Llanes ha avanzado 11 puestos en la renta per cápita de Asturias, pasando del puesto 21 al 10, según datos de SADEI. Este progreso económico ha ido paralelo a una 'transformación radical' del propio Consistorio, que ha pasado de heredar una situación compleja con deudas millonarias a consolidar una posición que le permite incrementar su capacidad inversora", han señalado los dirigentes locales.

Patrulla de Autocaravanas

Los nuevos Presupuestos consolidan una serie de planes de trabajo que, según los mandatarios municipales "han marcado la diferencia en la calidad de vida de los llaniscos, como son el Plan de Desbroces, con una inversión superior a los 350.000 euros anuales y un servicio que era inexistente hace una década, o el Plan de Bacheo, destinado a un mantenimiento más eficaz, continuo y extenso de la red viaria".

Además, incorpora dos nuevos planes municipales, el Plan de Jardinería, dirigido a embellecer las zonas urbanas del concejo, y el Plan de Mantenimiento de Colegios, destinado a garantizar condiciones óptimas en los centros educativos.

Asimismo, se anuncian medidas innovadoras para mejorar la eficiencia de los servicios, como la sustitución de un tercio del alumbrado por tecnología LED, que genera un importante ahorro, la creación de una Patrulla de Autocaravanas en la Policía Local y la mejora de la frecuencia y dotación de la limpieza viaria.

Apuesta por la cultura

Según los gobernantes municipales, la cultura ve incrementada su partida, encaminándose hacia lo que será un hito para el concejo: la materialización del proyecto de rehabilitación del Cinemar. El compromiso de inversión se extiende de forma proporcional a todos los rincones del municipio, priorizando las necesidades urgentes. Entre los proyectos destacados figuran:

Continuación del asfaltado en la zona rural y hormigonado para el sector agrario.

Apoyo al Museo del Oriente de Asturias (MOA) en Porrúa.

Creación de un espacio de usos múltiples en la plaza del ganado de Posada.

Finalización del acondicionamiento de las antiguas escuelas de Nueva.

Construcción de una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) para Riegu, Puertas y Vidiago.

Restauración de la capilla de las Nieves de Poo.

Política de vivienda

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de una subvención de 50.000 euros para fomentar el alquiler anual. La medida, que prevé ayudas de 1.000 euros por vivienda, está diseñada para incentivar que las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y Viviendas Vacacionales (VV) se integren en el mercado de alquiler residencial, abordando así una de las necesidades clave de la población.

Durante la presentación de los Presupuestos el alcalde, Enrique Riestra, ha señalado que su equipo sigue "firme en la senda de una gestión honesta y con sentido común, priorizando el bien común, tratando de llegar a todo el territorio del municipio, y trabajando para que la equidad sea una seña de identidad definitiva en el concejo de Llanes".

Riestra hizo hincapié en que estos Presupuestos son "la prueba de que el cambio de gestión iniciado hace diez años ha dado frutos tangibles. Tras heredar deudas tanto económicas como materiales, especialmente con la zona rural, el Ayuntamiento ha saneado contratos públicos, saldado deudas en cultura –que se revierten en equipamientos como el futuro Cinemar– y dotado al concejo de mejores instalaciones deportivas y un mayor apoyo a las fiestas populares".