Cangas de Onís solicita la instalación de un "radar pedagógico" a la entrada de la capital del concejo por la Carretera Cañu
"Esta medida preventiva y educativa que ayudaría a mejorar la seguridad vial en una de las principales entradas a nuestro municipio", expone el alcalde, José Manuel González Castro
El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que preside José Manuel González Castro (PP), ha solicitado formalmente a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias la autorización para instalar un "radar pedagógico" (panel informativo de velocidad) en la carretera N-625, a la entrada del núcleo urbano del concejo, en el punto kilométrico 154,300, en la avenida de Castilla, conocida popularmente como Carretera Cañu.
Esta petición se fundamenta en el notable incremento del tráfico y del exceso de velocidad detectado en este tramo, especialmente debido al aumento de visitantes y la afluencia turística. Esta situación supone un riesgo potencial para la seguridad vial, especialmente para los peatones y los vehículos que transitan por la zona.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca fomentar el cumplimiento de los límites de velocidad y favorecer la concienciación de los conductores, contribuyendo así a una entrada más segura a la localidad.
El "radar pedagógico" se instalaría en la margen derecha de la vía en sentido descendente hacia Cangas de Onís, conforme a las especificaciones técnicas que se acuerden entre ambas administraciones.
El alcalde cangués, González Castro, destacó que “se trata de una medida preventiva y educativa que ayudará a mejorar la seguridad vial en una de las principales entradas a nuestro municipio”.
