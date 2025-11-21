Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Llanes

Los testigos presenciales aseguran que el siniestro se habría producido debido a las malas condiciones meteorológicas, en concreto por una fuerte granizada

Zona del accidente

Zona del accidente / EUROPA PRESS

EP

Al menos diez turismos se han visto implicados este viernes en un accidente producido por la mañana en la Autovía del Cantábrico (A-8), en el municipio de Llanes.

Según han confirmado fuentes presenciales a Europa Press, el accidente se produjo a la altura del municipio asturiano de Llanes. El suceso ha condicionado el tráfico, con los coches amontonados a la derecha.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil. Las autoridades aún no han informado del suceso y no ha trascendido aún si existen o no daños personales. Las citadas fuentes han explicado que el accidente se habría producido debido a las malas condiciones meteorológicas, en concreto por una fuerte granizada.

