Al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Llanes
Los testigos presenciales aseguran que el siniestro se habría producido debido a las malas condiciones meteorológicas, en concreto por una fuerte granizada
EP
Al menos diez turismos se han visto implicados este viernes en un accidente producido por la mañana en la Autovía del Cantábrico (A-8), en el municipio de Llanes.
Según han confirmado fuentes presenciales a Europa Press, el accidente se produjo a la altura del municipio asturiano de Llanes. El suceso ha condicionado el tráfico, con los coches amontonados a la derecha.
Hasta el lugar se han trasladado efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil. Las autoridades aún no han informado del suceso y no ha trascendido aún si existen o no daños personales. Las citadas fuentes han explicado que el accidente se habría producido debido a las malas condiciones meteorológicas, en concreto por una fuerte granizada.
