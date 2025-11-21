Luz verde a la supresión de seis pasos a nivel de la línea de Feve en Ribadedeva
El proyecto incluye la construcción de tres nuevos pasos superiores de carretera sobre la vía férrea y dos viales de nuevo trazado
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 3,7 millones de euros (IVA incluido), a través de Adif, un contrato para las obras de supresión de seis pasos a nivel ubicados en el municipio de Ribadedeva, en la línea de ancho métrico (Feve) Oviedo-Santander.
El conjunto de actuaciones requeridas se ubica entre los puntos kilométricos 449,315 y 454,167 de dicha línea, y tienen el objetivo de mejorar la permeabilidad de la traza ferroviaria a su paso por el citado municipio.
La solución adoptada pasa por la construcción de tres nuevos pasos superiores de carretera sobre la vía férrea y la ejecución de dos viales de nuevo trazado, así como la mejora de otros accesos y caminos existentes en la zona.
Para la clausura de los pasos a nivel actuales, se realizará el levantado de los mismos y se instalará cerramiento a ambos lados de la vía en los entornos de los cruces suprimidos.
De esta forma, gracias a estas actuaciones se incrementarán notablemente las condiciones de fiabilidad de las infraestructuras de transporte, tanto para el tráfico viario como ferroviario, ha señalado el Ministerio.
