El restaurante a pie de carretera en Asturias que se cuela en la última lista top de Michelin: fabada, calamares de potera guisados en su tinta, callos, cabritín bermeyu...

Disfrutar de una buena comida es bastante fácil en Asturias. La región cuenta con múltiples establecimientos repartidos a lo largo y a lo ancho de su geografía donde se pueden encontrar especialidades, tradición y manjares que enamoran tanto a autóctonos como a visitantes.

Pero dentro de la lista de loclales hosteleros del Principado, destacan otros que han sido bendecidos por la prestigiosa Guía Michelín. Los inspectores de esta Guía no paran en todo el año y en cuanto pueden aumentan la nómina de los restaurantes que, de acuerdo a su criterio, merecen figurar en la lista de la popular y prestigiosa publicación gastronómica francesa. A unos días de conocer cuáles serán los elegidos para lucir las codiciadas estrellas en España en la guía de 2026 -la gala será el 25 de noviembre en Málaga-, acaban de ampliar su selección con 25 nuevos locales en el país.

Y por supuesto no falta Asturias, el llanisco Ricardo Sotres, que hace doblete, pues ya luce una estrella en El Retiro de Pancar. Ahora es Le Bistró, una propuesta más desenfadada de su cocina, el que ha llamado la atención a los inspectores, que destacan el homenaje a los indianos que hace a través de su carta. Otra es Fumu, en Gijón, de Álvaro Graguera y Carlos Fraguas, que triunfan con su cocina de aire japonés.

Le Bistró está instalado en el porche de la misma casa del restaurante El Retiro, al pie de la carretera en Pancar. “Presenta un encantador ambiente rústico y su propia entidad”, describen en Michelin. “El laureado chef ofrece aquí esa cocina tradicional asturiana que respeta los productos y los sabores para hablarnos de esta tierra desde la sinceridad”.

La fabada, los calamares de potera guisados en su tinta, callos, cabritín bermeyu… “Hay texturas sumamente delicadas y algún que otro guiño de fusión”, explican. Un consejo de Michelin, que además tiene un guiño a los premios “Princesa de Asturias” de este año: “No te pierdas el pitu de caleya guisado con mole poblano, un homenaje a los numerosos indianos que regresaron, sobre todo desde México, tras hacer fortuna en América”. Y es que el país azteca tiene una destacada dosis de protagonismo en la presente edición, ya que dos galardones han correspondido a la fotógrafa Graciela Iturbide y al Museo Antropológico de México.

Sotres suma diez años con la estrella Michelin en El Retiro, así que es todo un veterano de la guía, donde hizo historia al ser uno de los cocineros más jóvenes en lograrla.