El primer hotel 5 estrellas "Gran Lujo" de Asturias está en un pueblo de cerca de 70 habitantes, rodeado de prados y vistas a los Picos de Europa

Ni en el centro de la ciudad, ni en primer línea de playa. Ubicado en un rincón privilegiado del valle del Sueve, entre los imponentes Picos de Europa e integrado en la serenidad de la aldea de Cofiño (Parrres), el Puebloastur Eco Resort Hotel & Spa ha alcanzado un hito en la hotelería asturiana, convirtiéndose en el primer y único establecimiento del norte peninsular en obtener la categoría máxima "Gran Lujo" de 5 estrellas. Este reconocimiento coloca a la región en el mapa del turismo de élite junto a destinos internacionales.

La ubicación de Puebloastur en Cofiño, recuerda que el éxito del resort reside en combinar el entorno rural con los estándares internacionales más exigentes: "Su ubicación nos recuerda que Asturias puede y debe competir con los mejores destinos internacionales sin perder su esencia", destaca Raúl Milán, representante de la Federación Nacional de Empresarios a LA NUEVA ESPAÑA.

La finca cuenta con siete hectáreas de viñedos, nueve de avellanos y 2.500 manzanos de denominación de origen, enclavados en una extensión total de 36 hectáreas.

La propuesta gastronómica de Puebloastur se basa en una filosofía de cercanía y sostenibilidad. La materia prima procede mayoritariamente de proveedores locales: carnes de ganaderías asturianas, pescados de lonjas cercanas, frutas y verduras de temporada, y vinos que incluyen referencias de sus propios viñedos.

Esta apuesta por la calidad y la identidad del territorio ha sido reconocida con importantes distintivos como "Mesas de Asturias – Excelencia Gastronómica", el sello "Cocina de Paisaje" y la "S de Sostenibilidad", que avalan tanto la excelencia culinaria como el compromiso ambiental del resort. A nivel internacional, Puebloastur figura como uno de los eco-resorts más valorados por su concepto integral de lujo responsable.

Recientemente, el sector hotelero nacional ha premiado el proyecto turístico de Puebloastur, el primer hotel de Asturias que ha alcanzado la categoría de 5 estrellas "gran lujo". Puebloastur ha resultado ganador en la categoría RSC Hotelera Económica de la VII edición de los Premios RSC Hotelera, organizados por la Fundación Intermundial, junto a Tourism&Law y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Este premio está orientado a reconocer la labor de aquellos negocios orientados a mejorar su entorno social, económico y medioambiental.

El jurado destacaba del proyecto de Puebloastur, cuyo lema es "El lujo de vivir en un pueblo", como "un ejemplo sobresaliente de turismo regenerativo y sostenible, donde la rentabilidad económica se integra con el respeto medioambiental y el desarrollo rural".