Aquasella revela los primeros artistas confirmados para 2026

El festival Aquasella ha confirmado que su edición número 29 se celebrará del 13 al 16 de agosto de 2026 en su recinto habitual ubicado entre los concejos de Parres y Cangas de Onís. La organización avanza así la preparación de una nueva entrega tras tres años consecutivos con aforo completo y más de 80.000 asistentes este año, según datos facilitados por el propio festival.

Esta nueva edición mantendrá su apuesta por un cartel que combinará figuras consolidadas con artistas emergentes del panorama electrónico. La organización afirma que presentará "una cuidada selección de artistas internacionales y nacionales con una creciente presencia de artistas femeninas, nuevos talentos y la presencia de marcas relevantes en la escena".

Doce artistas confirmados

Aquasella ha dado a conocer, además, los primeros nombres que formarán parte del line-up de 2026, con una lista de doce artistas que debutarán en el festival. Entre ellos, propuestas de tech house, como Sam Divine, y artisitas asociados al techno, entre los que se encuentran Frederic., Überkikz, Setaoc Mass o Anika Kunst.

El avance también incluye presencia de estilos más duros, con nombres vinculados al hard techno, como Novah, Onlynumbers o Prada2000. La organización destaca además la inclusión de un directo orientado al techno a cargo de Jakojako, que actuará en formato live.

Los abonos generales, disponibles

El cartel provisional también recupera a nombres que ya han pasado por el festival en ediciones anteriores. Entre ellos se encuentran DVS1, que actuó en 2024; Fleur Shore, presente en 2023; y Yanamaste, que debutó en la edición de 2025.

La organización mantiene que Aquasella continúa creciendo en asistencia, especialmente entre el público internacional, y recuerda que la última edición se clausuró con todas las entradas vendidas. Los abonos generales para 2026 ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del festival.