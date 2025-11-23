Esta boda asturiana fue la bomba: King África sorprende con un "gran fiestón" a los invitados de un enlace celebrado en el único hotel "gran lujo" de 5 estrellas del Norte

La boda en Asturias de Fermín y María fue la bomba. En un doble sentido: fue un "gran fiestón" y el mismísimo King África, rey de las pistas en los años 2000, estuvo allí cantando su mítico éxito "La bomba". Ocurrió este sábado en el primer y único hotel "gran lujo" de 5 estrellas del norte peninsular, el Puebloastur Eco Resort Hotel & Spa, ubicado en la aldea de Cofiño (Parres), en un rincón privilegiado del valle del Sueve. En este idílico paraje se dieron el "sí, quiero" esta pareja, que a juzgar por las fotos subidas a redes sociales no escatimaron en diversión.

Además de King África, hubo "Hora loca" (una nueva tendencia ahora en las bodas que hace que la celebración se vuelva más enérgica y desenfadada durante 60 minutos) y actuación de Luis Gutiérrez, LuGotti, de Ibiza y uno de los saxofonistas más renombrados dentro del panorama artístico nacional, especializado en música electrónica.

Entrada al ritmo de "Paquito el chocolatero"

Si ya los novios y los invitados estaban entregados al baile, la aparición por sorpresa de King África terminó por reventarlo. El artista argentino, como se puede ver en los vídeos compartidos en Instagram, entró junto a los protagonistas del enlace al ritmo del pasodoble "Paquito el chocolatero" y con DJ Okka (Juan Cueto) a los mandos de la música. Seguro que muchos pensaron en un primer momento que se trataba de una broma, de algún actor caracterizado. Pero no, era el King África de carne hueso, con sus estrambóticas gafas de sol y vestido con chándal de color rojo.

King África hizo a los novios bailar, cómo no, "La bomba" y hacer su "movimiento sexy" e ir "para abajo, para abajo, para abajo". "Maravilloso y espectacular fin de gira 2025. Fue ayer sábado 22 de noviembre, en Asturias, en la bonita boda de María y Fermín. Mil gracias por permitirme estar junto a vosotros en este día tan especial, y mil gracias a todos los invitados por vuestra grandísima amabilidad y cariño", escribió el artista en redes sociales.