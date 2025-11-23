Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carrera Solidaria "Échale una mano a Javi", en Cangas de Onís, el 18 de diciembre

Movilización de apoyo a Javi, el pasado mes de mayo.

Movilización de apoyo a Javi, el pasado mes de mayo. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Organizada por el Colegio Público Reconquista, en beneficio de la Asociación El Ángel de Javi, el próximo 18 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar en Cangas de Onís la carrera solidaria "Échale una mano a Javi", contando con la colaboración del Club Cangas de Onís Atletismo, Patronato Deportivo Municipal y también del Ayuntamiento cangués, entre otros. Para más información e  inscripciones: Colegio Reconquista (985848085).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
  2. El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  3. La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
  4. Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
  5. Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
  6. La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
  7. Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
  8. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa

El técnico cangués "Luisón" Sarmiento verá reconocida su trayectoria deportiva en la Gala del Fútbol Asturiano

El técnico cangués "Luisón" Sarmiento verá reconocida su trayectoria deportiva en la Gala del Fútbol Asturiano

Así será el centro de escalada de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará 20 metros de altura

Así será el centro de escalada de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará 20 metros de altura

Los planes de Carrión ante el Rayo para dar oxigeno al Oviedo y sacarlo de la cola: ¿volverá al once Cazorla?

Los planes de Carrión ante el Rayo para dar oxigeno al Oviedo y sacarlo de la cola: ¿volverá al once Cazorla?

Los centros de salud de Avilés se quedan sin médicos: una de cada cuatro plazas de facultativo está sin cubrir

Los centros de salud de Avilés se quedan sin médicos: una de cada cuatro plazas de facultativo está sin cubrir

Los dos mineros de la tragedia de Cangas del Narcea murieron sepultados al derrumbarse ("rápido" y "sin aviso") nueve metros del techo de la galería

Los dos mineros de la tragedia de Cangas del Narcea murieron sepultados al derrumbarse ("rápido" y "sin aviso") nueve metros del techo de la galería

De Tapia a Perú con escala en Tenerife: la surfista Kenia López viaja al Campeonato de España como antesala al Mundial

De Tapia a Perú con escala en Tenerife: la surfista Kenia López viaja al Campeonato de España como antesala al Mundial

Una propuesta fiscal de verdad que atraiga talento y riqueza

Una propuesta fiscal de verdad que atraiga talento y riqueza

Gema Álvarez, alcaldesa de Lena: «Pajares es la estación de esquí mejor comunicada de España, pero Asturias no lo está aprovechando»

Gema Álvarez, alcaldesa de Lena: «Pajares es la estación de esquí mejor comunicada de España, pero Asturias no lo está aprovechando»
Tracking Pixel Contents