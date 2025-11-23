Carrera Solidaria "Échale una mano a Javi", en Cangas de Onís, el 18 de diciembre

Organizada por el Colegio Público Reconquista, en beneficio de la Asociación El Ángel de Javi, el próximo 18 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar en Cangas de Onís la carrera solidaria "Échale una mano a Javi", contando con la colaboración del Club Cangas de Onís Atletismo, Patronato Deportivo Municipal y también del Ayuntamiento cangués, entre otros. Para más información e inscripciones: Colegio Reconquista (985848085).