El piragüista cangués Orlando Poo, segundo, en alevín A, en la primera prueba de los Juegos Deportivos
El joven palista cangués Orlando Poo Cadenaba debutaba con su nuevo equipo, el Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, este pasado sábado, en aguas del embalse de Santa Cruz de Trasona (Corvera), con motivo de la disputa de la primera prueba puntuable de los Juegos Deportivos de Piragüismo del Principado de Asturias de la recién inaugurada temporada. Poo, se hizo con la medalla de plata en la categoría minikayak alevín A y sobre la distancia de 2.000 metros, siendo el oro para Hugo Domínguez Alonso (Club Náutico Ensidesa).
