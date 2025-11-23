Esta es la respuesta de la Consejería de Cultura a la compra del Cine Colón de Cangas de Onís: "Hay respaldo social, judicial y, ahora, del Gobierno"

"Frente a las trabas de Vox tenemos el respaldo social, judicial y ahora del Principado de Asturias", ha subrayado el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), tras recibir el informe favorable de la Consejería de Cultura a la compra del Cine Colón. Un informe, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, cuya ausencia llevó a Vox a presentar un recurso; a una jueza a declarar anulable la operación, y al comprador, el ayuntamiento cangués, a retrotraer el expediente al momento en que debió incorporarse al expediente.

El dictamen, elaborado por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural, se emite a petición del Consistorio, que requiere este trámite para cumplir una sentencia judicial y así certificar definitivamente la adquisición del inmueble. Según la normativa de bienes de las entidades locales, el informe es preceptivo cuando el precio, como es el caso, supera el 1 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto de la Corporación o del límite general establecido para la contratación directa en materia de suministro.

Protección integral

El documento recuerda que el Cinema Colón, situado en la calle José González Soto de Cangas de Onís, está incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) desde 2016, una figura de protección que reconoce su valor como ejemplo representativo de la arquitectura de los cines asturianos del siglo XX.

Esta catalogación conlleva la aplicación de un régimen de protección integral y somete cualquier intervención futura en el edificio a la autorización previa de la consejería competente. Además, se apunta que, una vez adquirido, el Ayuntamiento no solo será el titular del bien, sino que asumirá los deberes de conservación, uso adecuado y permitir el acceso público, tal como exige la Ley de Patrimonio Cultural.

El informe de Patrimonio, si bien aclara que no proceden derechos de tanteo por parte del Principado o retracto al no estar declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), sí establece con claridad el marco de protección que regirá su futuro.

Espaldarazo definitivo

La conclusión supone, según las autoridades locales, un espaldarazo definitivo para que el Ayuntamiento culmine la transacción y empiece a trabajar en la rehabilitación y puesta en valor de un equipamiento cultural que dejó de funcionar como sala de proyecciones, pero que conserva intacto su valor simbólico y arquitectónico para la comunidad.

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, ha manifestado su satisfacción por el respaldo institucional recibido. "Continuamos dando pasos para que el Cine Colón sea patrimonio de todos los cangueses", afirmó, poniendo el acento en el objetivo municipal de recuperar el edificio como espacio cultural de referencia al servicio de los vecinos y vecinas del municipio.

Las autoridades locales interpretan que la inminente incorporación del informe al expediente de la compraventa subsana definitivamente el error cometido. Vox, por su lado, considera que aún existen otras cinco razones por las que la compra debe ser anulada; entre ellas, el precio, 855.000 euros, una cantidad que la formación en la que milita el concejal denunciante, Ángel Díaz Tejuca, considera "un derroche".

Discrepancia sobre el precio

El Cine Colón fue adquirido por 855.000 euros por el Ayuntamiento de Cangas de Onís el 30 de julio de 2024, con el respaldo del PP y el PSOE y el voto en contra del único concejal de Vox. La operación se corroboró ante el notario de la localidad, Juan Sobrino González, el 16 de septiembre de ese año.

El equipo de gobierno dispone de un informe de los servicios municipales que valora el edificio en 870.000 euros, mientras que otro informe que Vox aportó durante el juicio lo valora en 400.000 euros. La jueza declaró anulable la compraventa en julio, y en octubre desestimó la nulidad planteada por Vox y avaló los pasos dados por el gobierno local para subsanar la falta del informe.

El Colón, con un aforo de 522 plazas entre patio de butacas y anfiteatro, abrió el 8 de septiembre de 1952 con la emisión de "Tambores lejanos", con Gary Cooper como protagonista. Cerró al público el 11 de abril de 2005 tras proyectarse la película "Descubriendo Nunca Jamás", con Johnny Depp y Kate Winslet. Posteriormente, reabrió de forma ocasional para albergar eventos.

Aparte de proyecciones cinematográficas, el Colón albergó, representaciones teatrales, proyecciones de un cine-club, clausuras de cursos académicos, asambleas, muestras de folclore, actuaciones musicales, festivales de los alumnos de los centros escolares de la localidad y mítines políticos, entre otras muchas actividades. Algunas de estas celebraciones continuaron organizándose incluso después de cerrado el local como cine comercial.