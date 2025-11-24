El alumnado de Llastres descubre los "secretos" de la sidra
El alumnado del colegio Matemático Pedrayes de Llastres celebró hace unos días un amagüestu muy especial en relación con la manzana. Visitaron el Museo de la sidra, en Nava, para entender todo el procedimiento de fabricación, desde que la manzana se recoge hasta el embotellado de la sidra para entender todo el proceso, reconocimiento y patrimonio de la humanidad en relación con este producto.
En la visita conocieron todo el proceso de elaboración de la sidra, las máquinas utilizadas, hicieron un taller de escanciado, realizaron juegos virtuales, tocaron instrumentos típicos asturianos como la gaita o el tambor... y finalizaron con una cata de sidra dulce.
