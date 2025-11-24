Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Juntos por Cangas" denuncia supuestos vertidos en el río Güeña a su paso por Cangas de Onís

El Güeña, a su paso por Cangas de Onís.

El Güeña, a su paso por Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

La Asociación de Vecinos "Juntos por Cangas" acaba de poner en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico "la presencia de manchas puntuales, aparentemente de aceite" en el cauce del río Güeña a su paso por la ciudad de Cangas de Onís, concretamente a la altura del paseo del Güeña y de la calle Berna Pendas.

"Confiamos en que esta situación sea atendida y solucionada a la mayor brevedad posible, dada la importancia de preservar el buen estado del entorno natural", insisten desde el citado colectivo vecinal.

