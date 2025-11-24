Cangas de Onís acogerá la primera prueba puntuable de las OCR Series Farinato
La prueba se disputará los días 18 y 19 de abril
La ciudad de Cangas de Onís volverá a ser punto de partida del calendario oficial de las OCR Series Farinato del próximo año 2026, cuya primera cita tendrá lugar los días 18 y 19 de abril, a las que seguirán León (3 de marzo) y Alcobendas (17 de mayo), entre otras localidades.
En la pasada edición, la prueba canguesa, primera de la serie anual, tomaron parte 900 deportistas de toda España. Ni la gélida temperatura, ni el barro, ni la llovizna pudieron en aquella ocasión con los «farinatos».
Grandes y pequeños, incluidas familias enteras, nadie quiso perderse ese evento que ha ganado adeptos hasta convertirse en una cita ineludible en el calendario lúdico-deportivo de la comarca del Oriente.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Marcos Álvarez, el trabajador que salvó la vida en el accidente de la mina de Vega de Rengos es concejal de Degaña
- Un 'chaval divertido' que regresó esta misma semana al trabajo tras una baja: así era el cangués Óscar Díaz (32 años), una de las víctimas en Vega de Rengos
- El primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' de Asturias está en un pueblo de cerca de 70 habitantes, rodeado de prados y vistas a los Picos de Europa
- Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: 'Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina