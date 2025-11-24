Cangas de Onís acogerá la primera prueba puntuable de las OCR Series Farinato

La ciudad de Cangas de Onís volverá a ser punto de partida del calendario oficial de las OCR Series Farinato del próximo año 2026, cuya primera cita tendrá lugar los días 18 y 19 de abril, a las que seguirán León (3 de marzo) y Alcobendas (17 de mayo), entre otras localidades.

En la pasada edición, la prueba canguesa, primera de la serie anual, tomaron parte 900 deportistas de toda España. Ni la gélida temperatura, ni el barro, ni la llovizna pudieron en aquella ocasión con los «farinatos».

Una edición anterior de la prueba canguesa. / J. M. Carbajal

Grandes y pequeños, incluidas familias enteras, nadie quiso perderse ese evento que ha ganado adeptos hasta convertirse en una cita ineludible en el calendario lúdico-deportivo de la comarca del Oriente.