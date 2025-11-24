Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charlas sobre "Testamento vital" en Onís, Cangas y Amieva

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Santillán (Amieva)

Cruz Roja Española ha impartido en días previos charlas sobre "Testamento vital" en Onís y en Cangas de Onís. Este miércoles la habrá también en Amieva, a las 11.00 horas, en la sede de la Asociación de Mayores en Santillán.

