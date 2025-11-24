Casi cinco horas atrapados "por culpa de Google Maps": así fue el finde "casi perfecto" del futbolista Dani Carvajal y su familia en Asturias
El capitán del Real Madrid, su mujer y sus dos hijos estuvieron el pasado fin de semana entre Llanes y Colunga
No es la primera vez que el GPS en Asturias vuelve locos a los conductores, llevándoles por caminos intransitables. Pues justo eso fue lo que le pasó al futbolista Dani Carvajal y a su familia el pasado fin de semana en el oriente de la región. El jugador del Real Madrid, su mujer, Daphne Cañizares, y sus dos hijos, Martín y Mauro estuvieron "casi cinco horas atrapados por culpa de Google Maps". Así lo relató en sus redes sociales la propia Cañizares, que calificó de "casi perfecta" la escapada por el lío con el GPS. "Gracias a Emilio y Rafa por salvarnos", afirmó la modelo y empresaria.
Este fugaz viaje al Principado se produce tres meses después de sus últimas vacaciones (en aquella ocasión sin sustos) en Llanes y alrededores. Pocos saben que Carvajal tiene su segunda residencia en este turístico concejo. Hace unos años compró junto a sus padres un piso en La Portilla, a tiro de piedra de la playa de Toró. Y de vez en cuando se deja ver por Asturias.
Entre las playas de Llanes y el MUJA
Como en la última escapada, Dani Carvajal estuvo entre Llanes y Colunga: en el mirador de la playa de Torimbia, en la playa de Cuevas de Mar y en el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), entre otras ubicaciones, lo que confirma que el capitán del Real Madrid y su familia son unos apasionados del mar Cantábrico y de los dinosaurios. Daphne Cañizares compartió en Instagram un carrusel de fotos en diferentes rincones del litoral oriental de la región: mucha playa, mucho verde, muchas vacas y muchos dinosaurios.
La mujer de Dani Carvajal aprovechó incluso el bello paisaje asturiano para promocionar prendas de algunas de las marcas que es imagen.
"Totalmente enamorados del Norte y cada vez que venimos, más. Deseando volver", escribió Carvajal en agosto, coincidiendo con su anterior viaje a Asturias. Y deseo cumplido (aunque con un pequeño incidente).
