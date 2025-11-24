Cuatro barranquistas asturianos triunfan en México

Cuatro integrantes del cangués Grupo de Montaña Peña Santa, en esta ocasión representando a la selección autonómica del Principado de Asturias, bajo la dirección técnica de Jorge Núñez Rodríguez, triunfaron este domingo, 23 de noviembre, en una de las competiciones más prestigiosas a nivel internacional de descenso de cañones, en Zapopan (Jalisco), teniendo como escenario el “Cañón del Jaguar”, dentro del parque ecológico Cascadas de Huaxtla.

Javier Martínez Núñez y Mario Fernández Peña, se proclamaron brillantes campeones de la prestigiosa prueba de descenso de cañones por lares mexicanos; mientras, sus compañeros del combinado autonómico asturiano, David Morente y Víctor Díez, "Vity", lograron clasificarse en segunda posición. Todo un éxito para la delegación de barranquistas de la selección del Principado de Asturias en la competición de la susodicha especialidad (descenso de cañones) más importante del año.