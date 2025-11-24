Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta de Navidad de la Asociación Mayores de Onís "El Güeña"

Miembros de la asociación y autoridades.

Miembros de la asociación y autoridades. / Pepillo Remis

Benia (Onís)

La Asociación Mayores de Onís "El Güeña" celebra su Fiesta de Navidad en el Restaurante Amandi (Villaviciosa). Participan cerca de 200 personas. Durante la jornada se realizó un reconocimiento a la Junta Directiva que hace unos meses dejó su cargo. Participaron el Alcalde del Ayuntamiento de Onís, José Manuel Abeledo, junto con dirigentes de la FAMPA, Caja Rural de Asturias, y la técnica de Atención a Mayores de la Mancomunidad Pequeña.

