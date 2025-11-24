Fiesta de Navidad de la Asociación Mayores de Onís "El Güeña"

La Asociación Mayores de Onís "El Güeña" celebra su Fiesta de Navidad en el Restaurante Amandi (Villaviciosa). Participan cerca de 200 personas. Durante la jornada se realizó un reconocimiento a la Junta Directiva que hace unos meses dejó su cargo. Participaron el Alcalde del Ayuntamiento de Onís, José Manuel Abeledo, junto con dirigentes de la FAMPA, Caja Rural de Asturias, y la técnica de Atención a Mayores de la Mancomunidad Pequeña.