Fiesta de Navidad de la Asociación Mayores de Onís "El Güeña"
Benia (Onís)
La Asociación Mayores de Onís "El Güeña" celebra su Fiesta de Navidad en el Restaurante Amandi (Villaviciosa). Participan cerca de 200 personas. Durante la jornada se realizó un reconocimiento a la Junta Directiva que hace unos meses dejó su cargo. Participaron el Alcalde del Ayuntamiento de Onís, José Manuel Abeledo, junto con dirigentes de la FAMPA, Caja Rural de Asturias, y la técnica de Atención a Mayores de la Mancomunidad Pequeña.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Marcos Álvarez, el trabajador que salvó la vida en el accidente de la mina de Vega de Rengos es concejal de Degaña
- Un 'chaval divertido' que regresó esta misma semana al trabajo tras una baja: así era el cangués Óscar Díaz (32 años), una de las víctimas en Vega de Rengos
- El primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' de Asturias está en un pueblo de cerca de 70 habitantes, rodeado de prados y vistas a los Picos de Europa
- Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: 'Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina