Ya hay fecha para el primer Encuentro de habaneras de Llanes

Llanes será sede el próximo sábado 29 del primer Encuentro de habaneras del concejo. Será a partir de las 19.00 horas, en el Casino, con la actuación de la Agrupación Coral "Concejo de Llanes", la Coral "Brisas de Amio", de Pechón (Cantabria), y la Coral "Capilla de la Torre", de Villaviciosa, cada una de las cuales interpretará cinco piezas.

La entrada a este Primer Encuentro de Habaneras de Llanes es libre y gratuita, hasta completar aforo. La presentación del encuentro se desarrolló este lunes, en el antiguo Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con la presencia de Aurora Aguilar, concejala de Turismo, junto a Josechu Bengoechea y María Teresa Fernández, de la Agrupación Coral "Concejo de Llanes".